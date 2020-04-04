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İSTANBUL

İBB'den Metro seferleri kararı: Saat 21.00'e kadar yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00’e kadar yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00’e kadar yapılacağını duyurdu. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
"Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur

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