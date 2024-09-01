İBB'den metrobüs kazasında 'Şoförü suçlayın' baskısı

İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin ölümü, 53 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasında yaşanan ihmallerin arkasından Koloni İnşaat Sanayii Anonim Şirketi çıktı. Kazanın yaşandığı bölgedeki 'Beyaz Yol' çalışmalarını sürdüren Koloni İnşaat, İBB'den bu konuda 750 milyon liralık 2 ihale aldı. Bölgedeki çalışmalar sırasında eksik bilgilendirme yapıp, yollara çalışmaya ilişkin işaret dahi koymayan şirket, kazaya adeta davetiye çıkardı. Kazaya karışan Metrobüs Şoförü Düzgün Murat Çetin'in suçlu gösterilmesi için çalışanlara baskı yapılırken, bu sayede hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen Koloni İnşaat'ı kurtarmayı amaçladıkları öne sürüldü.





ÖNLEMSİZLİK FACİASI

Uzmanlar, kazanın yaşandığı noktada, metrobüs hattı için ayrılan E-5 Kara Yolu'ndaki ek yol şeridine çıkış noktasının tam viraj bitiminde verilmesini büyük bir hata olarak değerlendirmiş, ek yola aktarımı sağlayan ekiplerin eğim mesafesini iyi analiz ederek çıkış noktasını belirlemesi gerektiğini söylemişti. Öyle ki bu ihmal nedeniyle metrobüslerin tam dönüşünde yer alan beyaz Doblo aracın metrobüsün hareket kabiliyetini en aza indirdiği ifade edilmişti. Ayrıca kazanın yaşandığı noktada ışıklı yol işaretlerinin bulunmaması, hiçbir bilgilendirme levhası ya da yol işaretinin yer almaması da adeta kazaya davetiye şeklinde yorumlanmıştı.





İLK İHALE 2021'DE

Metrobüslerin tonajı nedeniyle bakım isteyen yollarda asfalt yerine 'Beyaz Yol' projesini 2021 yılında hayata geçiren İBB, ilk ihaleyi 7 Eylül 2021’de Koloni İnşaat'a verdi. Esenyurt'ta faaliyet gösteren Koloni İnşaat, İstanbul Geneli Yollarda ve Metrobüs Güzergahındaki Durak Zeminlerinde Beton Finişeri ile Beton Kaplama Yapılması adıyla verilen ihaleye, 114 milyon 148 bin 900 TL teklif verdi.





PARA KULESİ ORTAKLIĞI

Beyaz Yol Projesi'nin 2. ihalesi ise 5 Mayıs'ta gerçekleşti. İhaleyi kazanan şirket yine 599 milyon 753 bin 440 TL teklifle Koloni İnşaat Sanayii A.Ş. oldu. “Beyaz Yol” projesi kapsamında İBB’den 713 milyon 902 bin 340 TL’lik ihale alan Koloni İnşaat Sanayii A.Ş.'nin kurucuları, Ticaret Sicil Gazetesi’nde İsmail Kurtuluş ve Ersoy Özad olarak görünüyor. İsmail Kurtuluş ve Ersoy Özad4ın, aynı zamanda adı, “Para Kuleleri” ve “Ölüm Villaları” ile gündeme gelen Gül İnşaat'ın sahiplerinden Metin Gül ile ortaklığı var.





İBB'nin denetlemesi gerekiyordu

Olayın ardından gözaltına alınan İBB Denetim Firması Amiri Şafak Yıldız ifadesinde, "Metrobüs çalışma alanındaki işaretlemeler ve dubalar yüklenici firma işçileri tarafından konuluyor" dedi. İfadeler ışığında, çalışmalardan birinci derecede sorumlu olan Koloni İnşaat'ın yeterli önlem almadığına vurgu yapıldı. Öte yandan Koloni İnşaat'ın aldığı önlemleri ise İBB ekiplerinin denetlemesi gerekiyordu. Hem inşaat şirketinin önlem almaması, hem de İBB'nin denetlememesi, 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ı yaşamdan kopardı.



