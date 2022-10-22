Gündem İBBden Murat Onguna 800 bin TLlik ihale
POLİTİKA

İBB'den Murat Ongun'a 800 bin TL'lik ihale

Ekrem İmamoğlu'nun başkan koltuğuna oturduğu günden beri skandallar silsilesinin yaşandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yeni bir olay daha patlak verdi. İBB şirketi İSTGÜVEN'in, Murat Ongun'un Yönetim kurulu Başkanı olduğu Dijital Medya'ya toplamda 800 bin TL'ye yakın ihaleler verdiği iddia edildi.

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İBBden Murat Onguna 800 bin TLlik ihale
Murat Ongun- Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiklerinden bu yana 'Şeffaf olacağız' sözleri havada kaldı. Daha önce birçok kez İBB'ye ait şirketlerin iş ihalelerini CHP veya İBB'de görevli olanların bağlantılı olduğu şirketlere verdiği skandallarına bir yenisi daha eklendi.

800 BİN TL DEĞERİNDE SOSYAL MEDYA İHALESİ MURAT ONGUN'A

Haber 7'nin iddiasına göre; CHP'li İBB şirketi İSTGÜVEN'in, Murat Ongun'un Yönetim kurulu Başkanı olduğu Dijital Medya'ya toplamda 800 bin TL'ye yakın ihaleler verdiği ortaya çıktı.

İBB'den 1 milyar liralık yolsuzluk
GÜNDEM
İBB'den 1 milyar liralık yolsuzluk

İBB'nin Ekrem İmamoğlu yönetiminde ihalelerde yaşananlar bununla da sınırlı değil. Skandallarla gündeme gelen İBB'nin işte daha önce ortaya çıkan ihale usulsüzlükleri:

İBB'den 1 milyar liralık yolsuzluk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketleri üzerinden 'adrese teslim' ihalelerde belediyede 1 milyar liralık yolsuzluk yapıldığı ortaya çıkmıştı. İBB'nin İştirak firmaları üzerinden yolsuzluk yapılarak zarara uğratıldığı iddiası İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından da yapılan inceleme sonucunda doğrulanmıştı.

İBB yönetimi İETT bakım onarım ihalesini yine CHP'li vekilin şirketine verdi
GÜNDEM
İBB yönetimi İETT bakım onarım ihalesini yine CHP'li vekilin şirketine verdi

İBB yönetimi İETT bakım onarım ihalesini yine CHP'li vekilin şirketine verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her gün bozulan, yanan, kaza yapan araçlara rağmen, İETT bakım onarım ihalesini yeniden CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete vermişti. Şirkete 4 ay için 76 milyon 180 bin 500 lira ödenecek.

Oğlunun şirketine İBB'den ihale aldığı ortaya çıkan CHP'li Gürsel Erol'dan İmamoğlu'na teşekkür ziyareti
GÜNDEM
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