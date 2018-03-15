GündemİBBden Osmanlı mezarları ile ilgili açıklama
İSTANBUL

Osmanlı mezarlarının hiti ile yıkılmasıyla ilgili İBB'den açıklama

İBB'den Osmanlı mezarları ile ilgili açıklama

Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında yaşanan Osmanlı mezarlarının hilti ile kırılmasına vatandaşlarının şikayeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada firma hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haber MerkeziAA
Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde Osmanlı mezarları hilti ile darmadağın edildi.
Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde Osmanlı mezarları hilti ile darmadağın edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'ndeki restorasyon çalışmalarını yapan firma hakkında soruşturma başlatıldığını ve hazire alanındaki çalışmaların, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerinin kaldırılmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığının görüldüğü belirtilerek, görüntülere yansıyan kırık taşların mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçaları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.12.2017'de onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edildiği vurgulanarak, "Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır. " ifadelerine yer verildi.


Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti
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Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti

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