İBB'den 'pes dedirten' algı operasyonu: Metrodan Bakanlığın tabelasını söküp kendi logosunu astı

Şehir Tiyatroları’ndaki dram büyüyor. Yeni Şafak, bu sezon sadece bir yeni oyun sahnelenebildiğini ve iptallerle kriz yaşandığını gündeme getirmişti. İBB’nin bulduğu çözüm çöküşün ilanı oldu. Hasta oyuncular maskeyle çıkıyor ya da oyuna son anda monte edilen oyuncular rollerini kağıttan okuyor. Son örnek Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde “Komik Para” oyununda yaşandı. İki sanatçının rahatsızlandığını söyleyen Yönetmen Özgür Atkın, “Onların yerine Özgür Dağ ve Cafer Alpsolay arkadaşlarımız ellerinde tekstle bize yardımcı olacak. Anlayışınıza sığınıyorum” dedi.