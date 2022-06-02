İBB'nin 170 milyon euro kredi çekerek tamamlama sözü verdiği Kirazlı-Halkalı metro inşaatı ödeme yapılmadığı için durdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 170 milyon euro kredi alarak 2020'de tamamlama sözü verdiği Kirazlı-Halkalı metro inşaatının durduğu öğrenildi. İstanbulluları yolda kalan toplu taşıma araçlarıyla mağdur eden İBB'nin inşaatın tamamlanması için gereken ödemeyi yapmadığı ortaya çıktı.

OSMAN NURİ KABAKTEPE'DEN TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, projeyi yarıda bırakan İBB'ye tepki gösterdi. Kabaktepe, "Aynı anda en çok metro durduran yönetim CHP'li İBB'den bir beceriksizlik daha! CHP'li İBB, M12 Metro Hattı inşaatından sonra 170 milyon € borç aldığı Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatını da durdurdu. Tarih sizi, engellemelerinize rağmen "engelleniyoruz" yalanlarınızla anacak!" dedi.