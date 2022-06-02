Gündem İBBnin 170 milyon euro kredi çekerek tamamlama sözü verdiği Kirazlı-Halkalı metro inşaatı ödeme yapılmadığı için durdu
İSTANBUL

İBB'nin 170 milyon euro kredi çekerek tamamlama sözü verdiği Kirazlı-Halkalı metro inşaatı ödeme yapılmadığı için durdu

Yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB'nin Kirazlı-Halkalı metro inşaatı için gereken ödemeyi yapmadığı öğrenildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, inşaatı tamamlamak için 170 milyon euro kredi alan İBB'ye tepki gösterdi. Kabaktepe, "Tarih sizi, engellemelerinize rağmen 'engelleniyoruz' yalanlarınızla anacak” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin 170 milyon euro kredi çekerek tamamlama sözü verdiği Kirazlı-Halkalı metro inşaatı ödeme yapılmadığı için durdu
Foto/arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 170 milyon euro kredi alarak 2020'de tamamlama sözü verdiği Kirazlı-Halkalı metro inşaatının durduğu öğrenildi. İstanbulluları yolda kalan toplu taşıma araçlarıyla mağdur eden İBB'nin inşaatın tamamlanması için gereken ödemeyi yapmadığı ortaya çıktı.

OSMAN NURİ KABAKTEPE'DEN TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, projeyi yarıda bırakan İBB'ye tepki gösterdi. Kabaktepe, "Aynı anda en çok metro durduran yönetim CHP'li İBB'den bir beceriksizlik daha! CHP'li İBB, M12 Metro Hattı inşaatından sonra 170 milyon € borç aldığı Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatını da durdurdu. Tarih sizi, engellemelerinize rağmen "engelleniyoruz" yalanlarınızla anacak!" dedi.

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