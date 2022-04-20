Gündem İBBnin Defalarca test edildi dediği metrobüs içeriye su sızdırdı
POLİTİKA

İBB'nin 'Defalarca test edildi' dediği metrobüs içeriye su sızdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta törenle filosuna kattığı 30 metrobüsten biri dün Cevizlibağ istikametinde arızalanmıştı. Dumanların yükseldiği metrobüs ilk haftadan servise çekilirken yeni alınan bir diğer metrobüste ise su sızıntısı ortaya çıktı. İBB'nin "Defalarca test edildi" diyerek reklamını yaptığı metrobüslerin hizmete alınır alınmaz hasar vermesi tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin Defalarca test edildi dediği metrobüs içeriye su sızdırdı
Metrobüs

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta filosuna kattığı A-5004 kodlu yeni metrobüslerden biri dün Cevizlibağ istikametinde arızalandı. Dumanların yükseldiği metrobüsten apar topar indirilen yolcular, başka bir metrobüse yönlendirildi.

YAĞMUR SUYU İÇERİYE AKTI

Yaşanan anları görüntüleyen bir yolcu, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık.” diyerek tepkisini dile getirdi. İBB'nin yeni aldığı metrobüslerden bir diğerinde ise su sızıntısı olduğu görüldü. Bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülenen metrobüse yağmur suları damladı.

İBB'nin "Defalarca test edildi" diyerek reklamını yaptığı metrobüslerin hizmete alınır alınmaz hasar vermesi sosyal medyada tepki çekti.

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