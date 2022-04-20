İBB'nin 'Defalarca test edildi' dediği metrobüs içeriye su sızdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta filosuna kattığı A-5004 kodlu yeni metrobüslerden biri dün Cevizlibağ istikametinde arızalandı. Dumanların yükseldiği metrobüsten apar topar indirilen yolcular, başka bir metrobüse yönlendirildi.
YAĞMUR SUYU İÇERİYE AKTI
Yaşanan anları görüntüleyen bir yolcu, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık.” diyerek tepkisini dile getirdi. İBB'nin yeni aldığı metrobüslerden bir diğerinde ise su sızıntısı olduğu görüldü. Bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülenen metrobüse yağmur suları damladı.
İBB'nin "Defalarca test edildi" diyerek reklamını yaptığı metrobüslerin hizmete alınır alınmaz hasar vermesi sosyal medyada tepki çekti.