İBB'nin harabeye çevirdiği Levazım Tüneli'ne Kabaktepe'den tepki: CHP zihniyetinin yansımasıdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem yönetimi tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli ile Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçların; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi ve 70 dakikalık yolun 5 dakikaya düşürülmesi amaçlanıyordu.

GÜNDEM Dolmabahçe-Levazım

İMAMOĞLU: BEN PARA HARCAYAMAM

Ancak hızlı bir şekilde ilerleyen inşaat çalışmaları, İBB yönetiminin değişmesinin ardından durduruldu. Aradan geçen 3 yılda tünelde hiçbir çalışma yapılmadı.

Ekrem İmamoğlu da projeyi durdurmasını, “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” sözleriyle savunmuştu.

GÜNDEM İBB tarafından yapımı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü

KADERİNE TERK EDİLDİ

Tünelin inşaat alanı harabeye döndü. Hafriyat yığınları alanda öylece bırakıldı. Sahadaki beton mikserleri de kullanılamaz vaziyette. İnşaat malzemeleri de yol ortasına bırakılmış vaziyette.

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KABAKTEPE'DEN TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin Dolmabahçe-Levazım Tüneli'ni durdurup harap hale çevirdiğini hatırlatarak sosyal medyadan tepki gösterdi.

GÜNDEM Dolmabahçe-Levazım arası 5 dakikaya düşüyor

"Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan ancak..."

Kabaktepe, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul trafiğine soluk aldıracak Levazım Tüneli inşaatının bu atıl ve harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır. Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan ancak reklama 850 milyon TL bütçe ayıran yönetim vizyonunu, İstanbullular en iyi şekilde değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul trafiğine soluk aldıracak Levazım Tüneli inşaatının bu atıl ve harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır.



Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan ancak reklama 850 milyon TL bütçe ayıran yönetim vizyonunu, İstanbullular en iyi şekilde değerlendirecektir. https://t.co/fRlAf5ZtF9 REKLAM February 15, 2022

İBB'NİN RAPOR OYUNU

Atıl şekilde bekletilen Dolmabahçe-Levazım Tüneli, İBB tarafından İstanbul’un Atılım Yılları (Faaliyet Raporu 2020) kitabında "Tamamlanmış Tünel Projesi" olarak gösterilmişti.