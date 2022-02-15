Gündem İBBnin harabeye çevirdiği Levazım Tüneline Kabaktepeden tepki CHP zihniyetinin yansımasıdır
İSTANBUL

İBB'nin harabeye çevirdiği Levazım Tüneli'ne Kabaktepe'den tepki: CHP zihniyetinin yansımasıdır

İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve çevresindeki yoğunluğu rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nin yapımı İBB tarafından durdurulmuştu. 70 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürecek projeye ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım” dediği tünelin inşaat alanı, harabeye döndü. Duruma tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bu harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin harabeye çevirdiği Levazım Tüneline Kabaktepeden tepki: CHP zihniyetinin yansımasıdır
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem yönetimi tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli ile Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçların; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi ve 70 dakikalık yolun 5 dakikaya düşürülmesi amaçlanıyordu.

Dolmabahçe-Levazım
GÜNDEM
Dolmabahçe-Levazım

İMAMOĞLU: BEN PARA HARCAYAMAM

Ancak hızlı bir şekilde ilerleyen inşaat çalışmaları, İBB yönetiminin değişmesinin ardından durduruldu. Aradan geçen 3 yılda tünelde hiçbir çalışma yapılmadı.

Ekrem İmamoğlu da projeyi durdurmasını, “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” sözleriyle savunmuştu.

İBB tarafından yapımı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü
GÜNDEM
İBB tarafından yapımı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü

KADERİNE TERK EDİLDİ

Tünelin inşaat alanı harabeye döndü. Hafriyat yığınları alanda öylece bırakıldı. Sahadaki beton mikserleri de kullanılamaz vaziyette. İnşaat malzemeleri de yol ortasına bırakılmış vaziyette.

KABAKTEPE'DEN TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin Dolmabahçe-Levazım Tüneli'ni durdurup harap hale çevirdiğini hatırlatarak sosyal medyadan tepki gösterdi.

Dolmabahçe-Levazım arası 5 dakikaya düşüyor
GÜNDEM
Dolmabahçe-Levazım arası 5 dakikaya düşüyor

"Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan ancak..."

Kabaktepe, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul trafiğine soluk aldıracak Levazım Tüneli inşaatının bu atıl ve harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır. Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan ancak reklama 850 milyon TL bütçe ayıran yönetim vizyonunu, İstanbullular en iyi şekilde değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

İBB'NİN RAPOR OYUNU

Atıl şekilde bekletilen Dolmabahçe-Levazım Tüneli, İBB tarafından İstanbul’un Atılım Yılları (Faaliyet Raporu 2020) kitabında "Tamamlanmış Tünel Projesi" olarak gösterilmişti.

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Ekrem İmamoğlu: Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?
OYNAT 00:20
Ekrem İmamoğlu: Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?
Ekrem İmamoğlu yapımını durdurduğu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik Dolmabahçe-Levazım Tüneli'yle ilgili konuştu: İmamoğlu “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” ifadelerini kullandı.


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