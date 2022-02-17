İBB'nin kanunsuz kampanyasına kaymakamlık noktayı koydu: Toplanan para bağışçılara iade edilmedi

İBB'nin pandemi döneminde başlattığı "Birlikte Başaracağız" kampanyası 5 Ağustos 2020 tarihinde durdurulmuştu.

30 Mart-18 Haziran tarihleri arasında 6 farklı banka hesaplarında toplanan yardım paraları hesapları İçişleri Bakanlığı kararıyla dondurulmuştu. İstanbul Valiliği'nden izin alınmaması gerekçe gösterilmişti.

GÜNDEM İBB'nin kanunsuz yardım kampanyasına valilikten soruşturma

Karar sonrası sosyal medya üzerinden yapılan 'Hükümet paralara el koydu' içerikli paylaşımlara, Fatih Kaymakamlığı tarafından yazılı açıklama ile yanıt verildi.

"TOPLANAN YARDIMLARIN BAĞIŞÇILARINA İADESİ SAĞLANMADI"

Açıklamada, İBB tarafından ''Birlikte Başaracağız'' adı altında, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa aykırı olarak 30 Mart ile 18 Haziran 2020 tarihleri arasında çeşitli bankalarda Türk lirası ve döviz hesapları açmak suretiyle, yasal prosedürler tamamlanmadan yardım toplandığının İstanbul Valiliğince yapılan denetim sonucunda tespit edildiği vurgulandı.

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Duyuruda, Denetim raporu neticesinde, İBB'den yasal prosedürleri tamamlanmadan toplanan bu yardımların bağışçılarına iadesinin istendiği ancak verilen süre içerisinde bu talebin karşılanmadığının anlaşıldığı aktarılarak, "Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmaması ve devamında toplanan yardımların bağışçılarına iadesinin de sağlanmaması sebebiyle, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca, izinsiz toplanan 6 milyon 212 bin 511 lira ile 100 İsviçre frangı ve 40 avro yardım miktarının kamuya geçirilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir." denildi.

"MAHKEME, İBB'NİN TALEPLERİNİN TAMAMINI REDDETTİ"

Bu kararlar aleyhine İBB tarafından İstanbul İdare Mahkemelerinde açılan 8 davanın tümünde İBB'nin yürütmeyi durdurma taleplerinin reddedildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemenin ret kararına rağmen İBB tarafından, 'Toplanan yardım paralarına Bakanlık ve dolayısıyla Hükümet tarafından el konulduğu' şeklinde yanlış ve taraflı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, bu doğrultuda farklı mecralarda paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olup, kişilerin olduğu gibi kurumların da tabi olduğu hukuk kuralları ve yasal düzenlemeler mevcuttur. Özellikle idari iş ve işlemlerde bu kurallara uyulması zorunlu olup, hiçbir kurum bundan istisna değildir. Ülkemizde organize edilen tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kanuna uygun şekilde yapılan yardım faaliyetlerinin önünde herhangi bir engel olmayıp, kanuna aykırı, izinsiz yardım faaliyetlerine ise müsaade edilmeyecektir. Yardım toplamayla ilgili usul ve esaslara uymayan, bunun neticesinde verilen kararlara da uymayı reddeden İBB'nin, meseleyi bağlamından çıkaran tutum ve açıklamaları, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır ve kabul edilebilir değildir."