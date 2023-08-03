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İBB'nin 'Kaybolan Yıllar' karnesi... Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım adını koydu: "İstanbul Belediye Başkansızlığı"

AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'un kaybolan 4 yılına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi
11:05 . 3/08/2023 Perşembe
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İBB'nin 'Kaybolan Yıllar' karnesi... Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım adını koydu: "İstanbul Belediye Başkansızlığı"

İBB'nin 'Kaybolan Yıllar' karnesi... Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım adını koydu: "İstanbul Belediye Başkansızlığı"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İstanbul'un Kaybolan Yılları Basın Toplantısı'nı alıntılayan AK Partili Yıldırım, "İstanbul Belediye Başkan(sız)lığı... Durum budur..." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerini yerine getirmediğini anlatan ve CHP Belediyeciliğinin İstanbul'da sınıfta kaldığını vurgulayan "İstanbul'un Kaybolan Yılları" konulu basın toplantısı düzenledi.

AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, CHP yönetimindeki İstanbul'un kayıp 4 yılının adını koydu.

Sosyal medya hesabından söz konusu basın toplantısını alıntılayarak bir paylaşımda bulunan AK Partili Yıldırım, "İstanbul Belediye Başkan(sız)lığı... Durum budur..." ifadelerini kullandı.


#ümraniye
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