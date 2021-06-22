İBB'nin kurban alanı şikâyetlerine rağmen açılıyor

İstanbul’un en modern ilçelerinden biri olan Başakşehir’de ilçe sakinleri, kurban bayramını maalesef heyecanla bekleyemiyor. Başakşehir’in yeni merkezi Kayaşehir’de, günlük 20 bin insanın giriş yaptığı Başakşehir Millet Bahçesi, 5 bin kişilik Başakşehir Merkez Camii ve Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan BaşakşehirÇam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin hemen yanı başında, kurbanlık satış ve kesim alanı bu sene de kurulacak. Tüm şikâyetlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin tam ortasında kalan kurbanlık satış ve kesim alanını yeniden açacak olmasından dolayı Başakşehirliler endişelerini dile getiriyor.

İmamoğlu’nun sözleri boş çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında söz konusu alanla ilgili, “Bundan sonra açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?” ifadelerini kullanmıştı. Fakat İmamoğlu’nun verdiği sözler yerine getirilmedi. İlçe sakinleri, yaz aylarına denk gelen kurban bayramı öncesinde kötü görüntü ve kokudan dolayı şikâyetlerini defalarca dile getirdi. Başakşehir Belediyesi’nin, geçen yıl İBB’ye dilekçe vererek alanın kullanıma açılmaması yönündeki başvurusundan da bir sonuç alınamadı.

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Cam bile açamıyorlar

Kurban satış ve kesim alanının açılması üzerine ise Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yüz bini aşan nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık mahallelerimizden biri olan Kayabaşı’nda, binlerce kişinin ziyaret ettiği Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, meydan, Çam ve SakuraŞehir Hastanesinin hemen yanındayız. Bunların tam ortasında maalesef kurban satış ve kesim alanı bulunmakta. Yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle hava sıcaklığının da etkisiyle buradan yayılan kötü kokular tüm komşularımızı rahatsız etmekte. Camlarını bile açamamaktalar.” dedi.

“İBB adına sizlerden bir kez daha özür dilerim”

İBB Başkanı ve yönetiminin 23 Aralık 2019’da Başakşehir Belediyesi’ne yaptıkları ziyarete değinen Başkan Kartoğlu, “Ziyaret sırasında komşularımızdan gelen bu şikayetleri aktardık. Kurban kesim alanının buradan kaldırılması gerektiğini ilettik. Kendileri de "Bundan sonra açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?" demişti. 2020 yılında buranın açılmayacağı konusunda bizlere söz verdiler. Ama geçtiğimiz yıl buraları açarak kaçan kasaplarıyla da ayrı bir rezalete imza attılar. Maalesef bu yıl da kurban satış ve kesim alanını açıyorlar. Yaşadığınız mağduriyetlerden dolayı İBB adına ben sizlerden bir kez daha özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Kurban alanı kurulduğunda etrafı boştu

Kurbanlık satış ve kesim alanının Başakşehir’de ilk kurulduğu yıllarda Kayaşehir’de hiçbir konut bulunmuyordu. Aradan geçen zamanda bölgede onlarca konut projesi hayata geçirildi. Bugün İstanbul’un gözde yerleşim yerlerinden biri haline gelen Kayaşehir’deki konut projeleri kurban pazarı manzaralı olarak inşa edildi.

Kasaplar kaçtı, vatandaş mağdur oldu

Öte yandan geçen Kurban bayramında İBB’nin kurbanlık satış ve kesim alanında yaşanan skandallar günlerce konuşuldu. Kurban kesim alanındaki görevli kasaplar kaçınca binlerce vatandaş mağdur oldu. Kesilmeyi bekleyen kurbanlıklar ve vatandaş kesim alanında ortada kalırken vatandaşlar kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalıştı.

OYNAT 03:06 İBB’nin kurban alanı şikayetlere rağmen açılıyor İstanbul'un en kalabalık ve modern ilçelerinden biri olan Başakşehir'de, kurban bayramı öncesinde büyük bir endişe yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, tüm şikâyetlere rağmen, binlerce kişinin ikamet ettiği konutların ortasında yer alan kurban satış ve kesim alanını bu yıl da açıyor. Başakşehirliler, verdikleri sözü tutmayan İBB yönetimine tepkili.

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GÜNDEM İBB'nin kurban kesim alanında rezalet: Kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti