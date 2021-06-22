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İSTANBUL

İBB'nin kurban alanı şikâyetlerine rağmen açılıyor

İstanbul’un en kalabalık ve modern ilçelerinden biri olan Başakşehir’de, kurban bayramı öncesinde büyük bir endişe yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, tüm şikâyetlere rağmen, binlerce kişinin ikamet ettiği konutların ortasında yer alan kurban satış ve kesim alanını bu yıl da açıyor. Başakşehirliler, verdikleri sözü tutmayan İBB yönetimine tepkili.

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İBBnin kurban alanı şikâyetlerine rağmen açılıyor
Başakşehir’de kurban alanı.

İstanbul’un en modern ilçelerinden biri olan Başakşehir’de ilçe sakinleri, kurban bayramını maalesef heyecanla bekleyemiyor. Başakşehir’in yeni merkezi Kayaşehir’de, günlük 20 bin insanın giriş yaptığı Başakşehir Millet Bahçesi, 5 bin kişilik Başakşehir Merkez Camii ve Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan BaşakşehirÇam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin hemen yanı başında, kurbanlık satış ve kesim alanı bu sene de kurulacak. Tüm şikâyetlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin tam ortasında kalan kurbanlık satış ve kesim alanını yeniden açacak olmasından dolayı Başakşehirliler endişelerini dile getiriyor.

İmamoğlu’nun sözleri boş çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında söz konusu alanla ilgili, “Bundan sonra açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?” ifadelerini kullanmıştı. Fakat İmamoğlu’nun verdiği sözler yerine getirilmedi. İlçe sakinleri, yaz aylarına denk gelen kurban bayramı öncesinde kötü görüntü ve kokudan dolayı şikâyetlerini defalarca dile getirdi. Başakşehir Belediyesi’nin, geçen yıl İBB’ye dilekçe vererek alanın kullanıma açılmaması yönündeki başvurusundan da bir sonuç alınamadı.

Cam bile açamıyorlar

Kurban satış ve kesim alanının açılması üzerine ise Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yüz bini aşan nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık mahallelerimizden biri olan Kayabaşı’nda, binlerce kişinin ziyaret ettiği Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, meydan, Çam ve SakuraŞehir Hastanesinin hemen yanındayız. Bunların tam ortasında maalesef kurban satış ve kesim alanı bulunmakta. Yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle hava sıcaklığının da etkisiyle buradan yayılan kötü kokular tüm komşularımızı rahatsız etmekte. Camlarını bile açamamaktalar.” dedi.

“İBB adına sizlerden bir kez daha özür dilerim”

İBB Başkanı ve yönetiminin 23 Aralık 2019’da Başakşehir Belediyesi’ne yaptıkları ziyarete değinen Başkan Kartoğlu, “Ziyaret sırasında komşularımızdan gelen bu şikayetleri aktardık. Kurban kesim alanının buradan kaldırılması gerektiğini ilettik. Kendileri de "Bundan sonra açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?" demişti. 2020 yılında buranın açılmayacağı konusunda bizlere söz verdiler. Ama geçtiğimiz yıl buraları açarak kaçan kasaplarıyla da ayrı bir rezalete imza attılar. Maalesef bu yıl da kurban satış ve kesim alanını açıyorlar. Yaşadığınız mağduriyetlerden dolayı İBB adına ben sizlerden bir kez daha özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kurban alanı kurulduğunda etrafı boştu

Kurbanlık satış ve kesim alanının Başakşehir’de ilk kurulduğu yıllarda Kayaşehir’de hiçbir konut bulunmuyordu. Aradan geçen zamanda bölgede onlarca konut projesi hayata geçirildi. Bugün İstanbul’un gözde yerleşim yerlerinden biri haline gelen Kayaşehir’deki konut projeleri kurban pazarı manzaralı olarak inşa edildi.

Kasaplar kaçtı, vatandaş mağdur oldu

Öte yandan geçen Kurban bayramında İBB’nin kurbanlık satış ve kesim alanında yaşanan skandallar günlerce konuşuldu. Kurban kesim alanındaki görevli kasaplar kaçınca binlerce vatandaş mağdur oldu. Kesilmeyi bekleyen kurbanlıklar ve vatandaş kesim alanında ortada kalırken vatandaşlar kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalıştı.

İBB’nin kurban alanı şikayetlere rağmen açılıyor
OYNAT 03:06
İBB’nin kurban alanı şikayetlere rağmen açılıyor
İstanbul'un en kalabalık ve modern ilçelerinden biri olan Başakşehir'de, kurban bayramı öncesinde büyük bir endişe yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, tüm şikâyetlere rağmen, binlerce kişinin ikamet ettiği konutların ortasında yer alan kurban satış ve kesim alanını bu yıl da açıyor. Başakşehirliler, verdikleri sözü tutmayan İBB yönetimine tepkili.


İBB'nin kurban kesim alanında rezalet: Kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti
GÜNDEM
İBB'nin kurban kesim alanında rezalet: Kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti

Başakşehir'de 04.00'da kurban kesim tartışması: Kurbanlıklar askıda kalınca kokmaya başladı
FOTOĞRAF 7
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Başakşehir Kayaşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait kurban kesim alanında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar kurbanlarını buraya getirdi.
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Öğle saatlerinde randevu aldıklarını belirten vatandaşlar gece saat 04.00 sıralarında hala kurbanlarının kesilmediğini söyledi. Kurban kesimi için görevlendirilen kişiler, hayvanların boğazlarını kestikten sonra kesim alanından ayrıldı.
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Askıda kurbanlarını gören vatandaşlar hayvanların etlerini kendileri kesmeye çalıştı. Kurban kesimi için vatandaşların bin 250 lira ödeme yaptıkları öğrenildi.
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Yetkililere ulaşamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlarla zabıtalar arasında ise zaman zaman gerginlik yaşandı. Kurban kesim alanında bulunanlardan edinilen bilgiye göre bir kişi 17 bin lira ödediği kurbanını beklediği için çöpe attı. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Kurban kesim noktasında görevlilerin gittiğini belirten Halil Yetiş, Kurbanımız kesilsin diye bin 250 lira ödedik. 15.00'a randevu verdiler. Şuan saat 04.00 ve hayvanlarımız şuan çürüdü. Veteriner hayvanların yenmeyeceğini söylüyor. Hastalıklı hayvanları şuan çöpe atıyorlar. Paramız çöpe gitti. Karşımızda muhatap olabileceğimiz kimse yok. Burada 4 çadır var. 300 kişi hayvanlarının kesilmesini bekliyor. Hiçbir yetkili yok karşımızda. İçeride çalışan herkes kaçtı gitti. Vatandaşlar kendi kurbanlarını kendisi kesmeye çalışıyor. Onlar kestikten sonra sıra bize gelecek. Bizde kendi hayvanımızı keseceğiz. dedi.
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Kurban kesimi için bekleyen başka bir vatandaş ise Saat 12.30 için randevu verilmiş. Sabah 04.00 olmuş. Hala bekliyoruz. Hayvanımızı kendimiz kestik. Etler bozulmak üzere, kokuyor. Bu mağduriyetimizi kim giderecek? dedi.
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Kurban kesimi için bekleyen başka bir vatandaş ise Kimin peşine gidiyorsak hemen arkasını dönüp gidiyor. 2 tane kasap kaldı, onlar da mecburiyetten bitirmeye çalışıyorlar. Burada yetkililer vardı. Ama şuan kimse yok. Burada herkes kendi kurbanını kesmeye başladı. Bende kendi kurbanımı keseceğim dedi.
Başakşehir'de 04.00'da kurban kesim tartışması: Kurbanlıklar askıda kalınca kokmaya başladı
Başakşehir'de İBB'ye ait kurban kesim alanında, sabah saatlerinde randevu alan çok sayıda kişi gece saatlerine kadar kurbanları kesilmeyince tepki gösterdi. Yetkililerin kesim alanını terk ettiğini söyleyen vatandaşlar kendi kurbanlarını kesmeye başladı.
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