Gündem "İBBnin mobil büfeleri yasaklandı" yalanına bakanlıktan açıklama Böyle bir bildirim/genelge söz konusu değil
İSTANBUL

"İBB’nin mobil büfeleri yasaklandı" yalanına bakanlıktan açıklama: Böyle bir bildirim/genelge söz konusu değil

'İBB'nin mobil büfelerinin yasaklandığı' haberlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı, açıklama yayımladı. Açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir" denilerek haberler yalanlandı.

Haber Merkezi İHA
İBB Mobil Büfe
İBB Mobil Büfe

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04.01.2012 tarihinde yayımlanan ‘Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ ile tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik özellikler belirlenmiştir.

"Böyle bir genelge yok"

21.01.2021 tarihli, söz konusu Talimat ‘Konu: Konutta Ekmek Üretimi Talimat’ başlığı altında yayımlanmış bir bildirimdir. Sonuç olarak; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir.”

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