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Gündem İBBnin Ramazan kolisi verdiği kişinin alkollü parti sefası yaptığı ortaya çıktı
POLİTİKA

İBB'nin Ramazan kolisi verdiği kişinin alkollü parti sefası yaptığı ortaya çıktı

Ramazan ayında 150 bin aileye gıda yardımı yapacaklarını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş dünyasına ve kurumlara seslenerek hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. İBB'ye güvenerek bağışta bulunan hayırseverleri kızdıracak bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. İsminin Recep Çağrı Akduman olduğu görülen bir sosyal medya kullanıcısı, İmamoğlu'nu da etiketleyerek aldığı gıda yardımını paylaştı. İmamoğlu'na "Hızır gibi yetiştiniz. Teşekkürler Başkanım" diyen Recep Çağrı Akduman'ın alkollü bir partiden attığı görüntüler ortaya çıktı. İBB'nin gıda yardımında bulunduğu vatandaşları araştırma zahmetinde bulunmaması tepki çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin Ramazan kolisi verdiği kişinin alkollü parti sefası yaptığı ortaya çıktı
Ramazan kolisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayında 150 bin aileye gıda kolisi ile destek olacaklarını açıklamıştı.

İş dünyasına ve kurumlara seslenen İmamoğlu, "İhtiyacı olana elindeki imkanla yardım etmek isteyen herkesi İBB ile irtibata geçmeyi davet ediyorum" demişti. İmamoğlu'na ve İBB'ye güvenerek bağışta bulunan hayırseverleri kızdıracak bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

BİR YANDA GIDA YARDIMI, DİĞER YANDA ALKOLLÜ PARTİ

İsminin Recep Çağrı Akduman olduğu görülen bir sosyal medya kullanıcısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek aldığı gıda yardımını paylaştı. Recep Çağrı Akduman, paylaşımına "Teşekkürler başkanım. Hızır gibi yetiştiniz vallahi" notunu düştü. İBB'den gıda kolisi alan aynı kişinin alkollü bir partiden görüntüler paylaştığı ortaya çıktı.

İBB'nin gıda yardımında bulunduğu vatandaşları araştırma zahmetinde bulunmaması tepki çekti.

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