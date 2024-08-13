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İBB'nin sulama sistemi bozuldu: Trafik kilitlendi

İstanbul Avcılar TEM Otoyolu kenarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yeşil alanda kullanılan sulama sistemi patladı. Patlayan hattaki tazyikli su şelale gibi E-6 otoyoluna aktı. Durumu fırsat bilen bazı sürücüler, patlayan hattan boşa akan su ile araçlarını yıkadı.

11:53 - 13/08/2024 Salı
IHA
Sürücüler araçlarını E-6'da yıkamaya başlayınca trafik kilitlendi
Sürücüler araçlarını E-6'da yıkamaya başlayınca trafik kilitlendi

İstanbul Avcılar TEM Otoyolu kenarında bulunan İBB'ye ait yeşillik alandaki sulama sistemi arızalandı.


Sular yeşillik alan yerine yola doğru şelale gibi akınca, durumu fırsat bilen sürücüler ise, saatlerce boşa akan bol su ile araçlarını temizlediler. Emniyet şeridine yanaşıp suyun altına girerek aracını yıkayan sürücüler, Basın Ekspres İkitelli istikametine gidecek araçların da yolunu tıkadı.



Yaşanan ilginç anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi, araç yıkayanları seyredenlerde trafiğin yavaşlamasına sebep olunca Ispartakule'ye doğru trafik sıkıştı. Yoğunluk Ambarlı Liman yolu E-6 bağlantısına kadar geniş bir alanı etkiledi.





#İBB
#TEM Otoyolu
#Avcılar
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