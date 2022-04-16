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İSTANBUL

İBB'ye çift bilet isyanı: Belediye otobüsleri taksiyle yarışıyor

İBB’nin gece çift bilet tarifesine tepki yağıyor. Gece vardiyasına giden Orhan Alan, “Gece yolculuğu yapmak keyfi bir şey mi? Çalışmak zorunda olanlar var” diye tepki gösterdi. Gece trafik yoğunluğunun az olduğunu belirten Taha Uğur ise “Yakıt kaybı da az oluyor. Gece gündüzden ucuz olmalı” önerisinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBye çift bilet isyanı: Belediye otobüsleri taksiyle yarışıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bazı toplu taşıma araçlarında gece seferlerinde çift bilet tarifesine geçmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Gece otobüs hatlarında 7,67 TL olan tek biniş yerine kullanıcıların kartından 15 TL kesilmesi, özellikle gece vardiyasında toplu taşıma kullanmak zorunda kalan dar gelirli vatandaşları isyan ettirdi.

BÖYLE Mİ KUCAKLAYACAK

  • Gece vardiyasına giden Orhan Alan “Belediye bizim vergilerimizle bize hizmet etmek zorunda. Yazık değil mi bu millete? 600 lira yol parası veren adam bu zamlardan sonra 1200 lira verecek. Gece yolculuğu yapmak keyfi bir şey mi? Vardiyalı işçiler var, çalışmak zorunda olanlar var. Hani herkesi kucaklayacaklardı? Milleti böyle mi kucaklıyorlar?” diye tepki gösterdi.

7 LİRA BİLE FAZLA

Üniversite öğrencisi Betül Korkmaz, “Biz öğrenciler için kötü oldu. Genelde 12’den sonra eve döndüğümüz için olmaması gereken bir zam. Öğrenci olmayanlar için zaten 7 lira bile çok fazla, iki katını ödemek daha fazla oluyor” dedi. Duruma tepki gösteren bir başka vatandaş Tolga Uçar ise “Olan sadece garibana oluyor. İnsanlar düşünmeden hareket ediyor. İyi oluyor bize” şeklinde konuştu.

GECE DAHA UCUZ OLMALI

  • Geceleri yakıt tasarrufu sağlanacağını söyleyen Taha Uğur “Bence daha çok gece ucuzlaması lazım. Trafik yoğunluğu az oluyor. Dolayısıyla yakıt kaybı da az oluyor” dedi. Artan fiyatlardan dolayı İBB’nin de gerekçesi olduğunu söyleyen Ragıp Palta ise şöyle konuştu: “Belediye de haklı. Mazot parası, artan masraflar belediyenin de elini kolunu bağlıyor. 5 kat artmadığına şükrediyoruz.”

Hem zam yapıyor, hem çalışmıyorlar

Otobüs bulamadığı için gece tarifesinin iyi olduğunu söyleyen Metin Timur; “Ancak gündüz 7, gece 15 lira alması çok yüksek. Abonman kullananlar çift bilet basacak. 50-100 lira yükleyenler için büyük sıkıntı. Gün içinde sefer sıkıntıları var. Beklediğimiz saatlerde otobüs bulmak zor. Lakin son 3-4 senede ayyuka çıktı” dedi. İBB’nin belediye hizmetlerini yetersiz bulan Mehmet Karakuşak ise şöyle konuştu: “AK Parti döneminde otobüsler minibüsten ucuzdu. Şimdi otobüsler lüks oldu bu CHP döneminde. Belediye otobüsleri taksiyle yarışıyor. Bu kadar zam yapılır mı? Hem zam yapıyor, hem çalışmıyorlar. Akaryakıtla alakası yok bunun.”

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