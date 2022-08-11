İBB'ye Kürtçe müzik protestosu: Zabıtaların engellediği gençler belediye önünde Kürtçe şarkılar söyledi
Taksim'de Kürçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle İBB zabıtaları tarafından engellenen gençler, soluğu belediyenin önünde aldı. Kürtçe müzikten rahatsız olan İBB'ye tepki gösteren gençler, tepkilerini İBB binasının önünde Kürtçe şarkılar söyleyerek gösterdi.
İstanbul Taksim'de geçtiğimiz gün Kürtçe müzik söyleyen bir grup genç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları tarafından engellendi.
İBB'YE KÜRTÇE MÜZİKLİ PROTESTO
Sokakta Kürtçe şarkı söylemelerine izin verilemeyen gençler daha sonra soluğu İBB'nin Saraçhane'de bulunan binasının önünde aldı.
Kürtçe müzikten rahatsız olan İBB'ye tepki gösteren gençler, tepkilerini İBB binasının önünde Kürtçe şarkılar söyleyerek gösterdi. Öte yandan İBB çalışanlarının şarkı söyleyen gençleri pencerelerden izlediği görüldü.