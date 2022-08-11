İBB'ye Kürtçe müzik protestosu: Zabıtaların engellediği gençler belediye önünde Kürtçe şarkılar söyledi

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Çavuşoğlu: 'Türkiye' markasını güçlendirmeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye" markasının güçlendirilmesi için İletişim Başkanlığıyla çalıştıklarını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin isminin yabancı dillerde 'Türkiye' olarak kullanılması girişimi önemli bir adım oldu. Bu konuda tüm yurt dışı temsilciliklerimizle birlikte yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz." dedi.