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Gündem İBBye metrobüs alımı için 90 milyon euro borçlanma yetkisi
İSTANBUL

İBB'ye metrobüs alımı için 90 milyon euro borçlanma yetkisi

İBB Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 300 yeni metrobüs alımında kullanılmak üzere 90 milyon euro'ya kadar borçlanma yetkisi verdi.

Haber Merkezi AA
İBB
İBB

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Mecliste İBB bütçesinin yanı sıra bazı gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

İBB'ye 600 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi
GÜNDEM
İBB'ye 600 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi

"Oy birliğiyle kabul edildi"

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sunulan gündem maddesine göre, İETT'nin 2021 yatırım programı taslağında bulunan yüksek kapasiteli 300 yeni otobüs alımında kullanılmak üzere 90 milyon euro dış borçlanma için yetki talep edildi.

Gündem maddesi komisyondan geldiği gibi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB’nin kitap katliamını anlattı: İlk önce falçata daha sonra giyotin ile kestiler
OYNAT 07:28
İBB’nin kitap katliamını anlattı: İlk önce falçata daha sonra giyotin ile kestiler
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kütüphanelere 200 bin kitap' kampanyasında şimdiye kadar görülmemiş bir skandala imza atıldı. Kampanya kapsamında gönderilen kitaplarda, eski İBB Başkanlarının isimleri, takdim ve künyenin yer aldığı ilk 15 sayfanın yırtıldığı ortaya çıktı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB Meclisinde eski yönetimin izlerinin ve isimlerinin kitaplardan silinmesi üzerine soru önergesi verdi. Arısoy yaptığı konuşmada konuya değinerek tepkisini ortaya koydu.


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