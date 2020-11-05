İbrahim Kalın: Koronavirüs tedavim başarıyla tamamlandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.
"Tedavim başarıyla tamamlandı"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulanan Kalın, tedavisinin tamamlandığını açıkladı. Kalın, "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun.
Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum.
Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum.
Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun.