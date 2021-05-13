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Gündem İbrahim Kalın Muhalefetin mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması hazin bir durum
POLİTİKA

İbrahim Kalın: Muhalefetin mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması hazin bir durum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur" dedi.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Kalın: Muhalefetin mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması hazin bir durum
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Twitter hesabından yaptığı açıklamayı paylaşarak, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" dedi.

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