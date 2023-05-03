İbrahim Kalın tarih verdi: 18 Mayıs’ta tamamen durabilir

"Bir sonraki ortak mekanizma toplantısını yine Finlandiya'nın katılımıyla haziranda planlıyoruz. üçlü mekanizma, Finlandiya'nın üyeliğinden sonra da devam edecek. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele yasası ne kadar etkin uygulanırsa süreç o kadar hızlı ilerler."