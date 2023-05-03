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İbrahim Kalın tarih verdi: 18 Mayıs’ta tamamen durabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ermenistan'ın soykırım ithamları ile ilgili faaliyetlerinin karşılıksız kalması beklenemezdi. Hava sahasının kapatılması gibi bir sonucu olur. Kalın, 5 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısından olumlu bir sonuç çıkmazsa 18 Mayıs’ta tahıl sevkiyatının durabileceğini belirtti.

12:13 . 3/05/2023 Çarşamba
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İbrahim Kalın

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları: Faaliyetler ve Hedefler Kitabı Tanıtım Programı'nda konuştu.

Sözcü Kalın,
"Ermenistan'ın soykırım ithamları ile ilgili faaliyetlerinin karşılıksız kalması beklenemezdi. Hava sahasının kapatılması gibi bir sonucu olur."
dedi.

İsveç'e 'terör' uyarısı

İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili de konuşan Kalın
"Bir sonraki ortak mekanizma toplantısını yine Finlandiya'nın katılımıyla haziranda planlıyoruz. üçlü mekanizma, Finlandiya'nın üyeliğinden sonra da devam edecek. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele yasası ne kadar etkin uygulanırsa süreç o kadar hızlı ilerler."
ifadelerini kullandı.

"18 Mayıs’ta tahıl sevkiyatı durabilir"

Kalın tahıl sevkiyatı ile ilgili ise şunları söyledi;

"5 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı tahıl koridorunun geleceği açısından önem taşıyor. Toplantı olumlu katkı sağlamazsa 18 Mayıs’ta tahıl sevkiyatı durabilir."


#İbrahim Kalın
#Ermenistan
#soykırım
1 saat önce
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