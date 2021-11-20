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İSTANBUL

İbrahim Kalın: Türkiye kökleri sağlam bir çınar gibi kendi yolunda yürümeye devam ediyor

Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen 2’nci Kitap Fuarı’na katılarak okurlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, kökleri sağlam, ufku açık, büyük bir çınar gibi kendi yolunda kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyor“ dedi.

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Haber Merkezi İHA
İbrahim Kalın: Türkiye kökleri sağlam bir çınar gibi kendi yolunda yürümeye devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisini düzenlenen ’2. Ümraniye Kitap Fuarı’ kitapseverlere kapılarını açtı.

"Türkiye, kökleri sağlam bir çınar gibi kendi yolunda yürümeye devam ediyor"

Fuarda konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Devletin bünyesi bu kadar güçlü olduğunda, kültürel kökleri bu kadar sağlam olduğunda. çeşitli türbülanslar geçiş döneminde yaşanan bir takım krizler aşılamayacak şeyler olmaktan çıkarlar. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin bünyesi sağlamdır. Dönem dönem karşımıza çıkan türbülanslar, krizler aşılamayacak krizler değildir. Bunlar elbette doğru yönetimle güçlü bir iradeyle aşılabilecek türbülanslardır. Bir ülke, bir toplum olarak ayağa kalkmaya başladığında ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, dış politikadan güvenliğe kadar çok farklı alanlarda sağlam adımlar atmaya başladığında karşısına bu tür engellerin çıkması gayet normaldir. Bunları aşılamayacak engeller olarak asla görmemek lazım. Türkiye kökleri sağlam, ufku açık, bir büyük çınar gibi kendi yolunda kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyor" dedi.

Kalın, açıklamalarının ardından kitaplarını imzalayarak okurlarıyla bir araya geldi.

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