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İbrahim Kalın'dan 13 Filistinliyi katleden İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği ve 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı lanetledi.

15:29 . 9/05/2023 Salı
IHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği, 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı lanetledi.

"Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanındadır”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları lanetliyoruz. Filistin halkına yönelik askeri saldırılar derhal durdurulmalıdır. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanındadır” ifadelerini kullandı.


#İbrahim Kalın
#İsrail
#Filistin
#saldırı
1 saat önce
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