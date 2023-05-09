İbrahim Kalın'dan 13 Filistinliyi katleden İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ermenistan'ın soykırım ithamları ile ilgili faaliyetlerinin karşılıksız kalması beklenemezdi. Hava sahasının kapatılması gibi bir sonucu olur. Kalın, 5 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısından olumlu bir sonuç çıkmazsa 18 Mayıs’ta tahıl sevkiyatının durabileceğini belirtti.