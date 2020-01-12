İbrahim Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi: Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yatığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir.
Diplomasi bir süreç yonetimidir.
Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır.
Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir.