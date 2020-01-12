Gündem İbrahim Kalından ateşkes değerlendirmesi Türkiyenin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir
POLİTİKA

İbrahim Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi: Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir" dedi.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yatığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır" açıklamasında bulundu.


Gözler ateşkeste
DÜNYA
Gözler ateşkeste
MHP lideri Bahçeli konuşuyor

MHP lideri Bahçeli konuşuyor
Faizler düşüyorbüyüme güçleniyor

Faizler düşüyor
büyüme güçleniyor

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan açıklamalar.
Amanoslarda Kapan-2 başlatıldı

Amanoslar'da 'Kapan-2' başlatıldı

Operasyona 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor.
Terör örgütüne gönderecekti

Terör örgütüne gönderecekti

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda ele geçirildi.
Emeklilik <br>Paris'i yaktı

Emeklilik
Paris'i yaktı

Grev ve gösterilere neden olan reformda geri adım atıldı.
Kilosu 120 liraya satılıyor

Kilosu 120 liraya satılıyor

Padişahların vazgeçilmezi, denizlerin kraliçesi olarak biliniyor.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
PKK'ya yardımı<br>inkar etmedi

PKK'ya yardımı
inkar etmedi

​Manastırda 2 gün kalan PKK'lılardan haberi olmadığını iddia etti.
Otellerde<br> yeni dönem

Otellerde
yeni dönem

Konaklayan misafirin kimlik fotokopisi alınmayacak.
Libya'da<br>silahlar sustu

Libya'da
silahlar sustu

Gece yarısı itibarıyla UMH ile Hafter arasında ateşkes sağlandı.
3 bölgeye uyarı

3 bölgeye uyarı

Yağışıyla birlikte buzlanma bekleniyor.
De Ligt'i bitirdi

De Ligt'i bitirdi

​Merih Demiral Hollanda basınında manşet oldu.
Sarıyer'de <br>trafik terörü

Sarıyer'de
trafik terörü

Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu.
Cesaretinizden ilham alıyoruz

Cesaretinizden ilham alıyoruz

​Donald Trump İranlı göstericilere Twitter'dan Farsça seslendi.
Büyükelçi'ye<br>İran'da gözaltı

Büyükelçi'ye
İran'da gözaltı

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İran uluslararası hukuku çiğnedi.
İran kendini vurdu

İran kendini vurdu

​Ülkenin askeri yeteneği tartışılır hale geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.