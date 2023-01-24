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İbrahim Kalın'dan Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki: Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz'' açıklamasında bulundu.

14:10 . 24/01/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin "Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda" ifadelerini kullandı.


Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırısına tepki gösterdi.

İsveç'in ardından Hollanda'da da yaşanan saldırıyı da şiddetle kınadıklarını vurgulayan Kalın, "Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda" değerlendirmesinde bulundu.

#Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
#Kur'an-ı Kerim
#Hollanda
1 saat önce
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İbrahim Kalın'dan Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki: Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz
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