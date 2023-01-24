İbrahim Kalın'dan Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki: Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin "Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda" ifadelerini kullandı.

İsveç’in ardından Hollanda’da mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Karanlık nefesinizle Allah’ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda.

İsveç'in ardından Hollanda'da da yaşanan saldırıyı da şiddetle kınadıklarını vurgulayan Kalın, "Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda" değerlendirmesinde bulundu.