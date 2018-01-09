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POLİTİKA

İbrahim Karagül: Afrin operasyonunda ölümcül gecikme yaşanıyor

İbrahim Karagül: Afrin operasyonunda ölümcül gecikme yaşanıyor

TVNET'teki 'Büyük Oyun' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İbrahim Karagül, "Afrin operasyonunda ölümcül bir gecikme yaşanıyor. Gerekirse, bütün orduyu oraya yığarak Afrin ve bu bölgeyi temizlemek zorundayız. Siyasetçilerin çok kullandığı "Bize tehdit olursa, müdahale ederiz" lafı, saçma sapan bir ifadededir. Tehdit ortadadır ve tehdit tanımlanmıştır. Tehdidin illaha sana saldırması mı gerekiyor? Devlet aklı böyle mi çalışır? Devlet aklı geleceğe dair öngörü ve hesaplarla çalışır" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
​TVNET'teki 'Büyük Oyun' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İbrahim Karagül,
​TVNET'teki 'Büyük Oyun' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İbrahim Karagül,

Yeni Şafak ve TVNET Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, TVNET'te Nedret Ersanel'in sunduğu "Büyük Oyun" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karagül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

Afrin'deki terör koridorunu en çok bu yayın grubu gündeme getiriyor. Sesimizi yükseltmeye çalıştık ancak bir lobi var. Türkiye içerisindeki bu lobi, kamuoyunu kandırmaya çalışıyor. Türkiye'nin operasyonlarını ertelettiler.

"Ölümcül bir gecikme yaşanıyor"

Afrin operasyonunda ölümcül bir gecikme yaşanıyor. Gerekirse, bütün orduyu oraya yığarak Afrin ve bu bölgeyi temizlemek zorundayız. Siyasetçilerin çok kullandığı "Bize tehdit olursa, müdahale ederiz" lafı, saçma sapan bir ifadededir. Tehdit ortadadır ve tehdit tanımlanmıştır. Tehdidin illaha sana saldırması mı gerekiyor? Devlet aklı böyle mi çalışır? Devlet aklı geleceğe dair öngörü ve hesaplarla çalışır.

"PYD/PKK üzerine yığınak yapıyorlar"

Bu adamlar, PYD ve PKK üzerine yığınak yapıyorlar. Düzenli ordular kuruyorlar. Bu ordu, doğrudan Türkiye'ye karşı hazırlanıyor. O silahlar PYD'ye yardım için gitmiyor. Yarın açılacak Türkiye cephesi için kullanılıyor. Sen daha tehdit oluşursa, müdahale ederiz diyorsun.

Devleti ve siyaseti yanıltıyorlar. Türkiye'de birileri, bu operasyonu ısrarla engelliyor.

"Dalga üzerimize geliyor, sınırımızı mı geçmesi lazım?"

Afrin'e müdahale çok gecikti. İdlib'de bile çok yavaşız. Bu bir savaş çığırtkanlığı değil, görünen bir şey geliyor. Dalga üzerimize geliyor, sınırımızı mı geçmesi lazım?

Afrin operasyonu bu gece başlamalı, o kadar acil bir durumdur. Orada PKK/PYD yuvalarının dağılması gerekiyor. Gözümüzün önünde bir şeyler inşa ediliyorsa, bu güçler 17-25 Aralık'ı, 15 Temmuz'u, hendek olaylarını yapmışsa neyin ne olduğu bellidir.

"Türkiye'de PYD lobisi var"

Afrin operasyonu geciktikçe alan daralıyor. Türkiye müdahale edemez hale geliyor. Türkiye, ne zaman müdahale etmeye çalışsa, terör saldırıları yapıldı. Türkiye'de 'PYD lobisi' var. Bunlar bürokrasisi üzerinde etkili. Türkiye'nin operasyonel alanlarını daraltıyorlar.

Şu anda sorun sadece Suriye'nin kuzeyinde. Her ne kadar Soçi'de belirli mesafe alınsa da Astana'daki süreç rayından çıkabilir. Şam yönetiminin kendi zaferleri olarak görüp, buna göre pozisyon almaması gerekiyor. Bu zaten Şam'ın bir zaferi değil. Rusya'nın askeri başarısı var.

ABD, Kuzey Irak'ta yapamadıklarını Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planlıyor. İdlib'e yönelik saldırılar, ABD ve PKK'nın elini güçlendirecek. Türkiye'nin İdlib'i elinde tutarak, Afrin, Münbiç bölgelerine yönelmesi gerekiyor.

"PYD ve DEAŞ, ABD'nin terör orduları"

Türkiye, Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında, DEAŞ'a karşı mücadele ettiği zamanda, ABD sürekli, Türkiye'yi DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçluyordu. Bu operasyon sırasında, ABD aslında DEAŞ'a destek veriyordu. Biz Fırat Kalkanı sırasında aslında ABD'ye karşı savaş verdik. Biz DEAŞ ile PYD'yi ABD'nin terör orduları olarak görüyoruz.

Yılbaşı gecesi Rusya'nın Hmeymin üssü, hayalet füzelerle vurulduğu söylendi. Bu hayalet füzeleri ABD silahlarıydı. Hiçbir terör örgütü kendilerini gizleyerek bu operasyonu yapamaz. Ben hiçbir zaman bunun arkasındaki taşeronlara bakmam. Taşeronlara bakmak körlüktür. Siyasi ve güvenlik körleşmesini yaşadık.

DEAŞ da Suriye için dizayn edildi. Kökeni daha eskilere dayanıyor. Program ve projenin ikinci aşamasında ise, DEAŞ'a verilen bölgeler PYD'ye verildi. Bizim FETÖ'cü komutanlar, hem ABD hem de DEAŞ'lılarla iç içeydi. Suriye savaşı böyle bir savaştı. Biz uyanamadık buna.

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