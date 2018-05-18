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Gündemİbrahim Karagül Kudüsü savunmak Mekke-Medineyi savunmaktır
İSTANBUL

İbrahim Karagül: Kudüs'ü savunmak Mekke-Medine'yi savunmaktır

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Yenikapı'daki Kudüs buluşması öncesinde TVNET canlı yayınında konuştu. Kudüs'ün İslam coğrafyası için önemine dikkati çeken Karagül, "Kudüs'ü savunmak Mekke-Medine'yi savunmaktır" dedi.

Yeni Şafak
İbrahim Karagül.
İbrahim Karagül.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Yenikapı'daki Kudüs buluşması öncesinde miting alanından TVNET canlı yayınında açıklama yaptı.

Karagül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim sorunumuz dışarıdan gelen saldırılar değil. Osmanlı büyük bir siyasal güçtür. Osmanlı dağıldıktan sonra yüz yıldır bölgesel bir güç çıkmadı.

"Kudüs'e aynı şekilde sahip çıkacağız"

Biz Kudüs'e niye bu kadar sahip çıkıyoruz? Anadolu'ya niye bu kadar sahip çıktıysak, Kudüs'e de aynı şekilde sahip çıkacağız.

Mehmetçik Kudüs'ü savundu, Medine'yi savundu. Anadolu insanları orada niye yaşadı? Saraybosna'yı savunmak İstanbul'u savunmak, Kahire'yi savunmak Şam'ı savunmaktır, Kudüs'ü savunmak Mekke-Medine'yi savunmaktır.

Bugün Kudüs'ün üzerine örülen çorap, yarın Mekke-Medine'nin başına örülecek ve biz hayretler içerisinde 'nasıl buraya kadar geldik' diyeceğiz.

"Biz teslim olmayız"

Biz coğrafyayı bu kadar savunduğumuz için dayak yiyoruz. Bize saldırdılar, daha da saldıracaklar. Neden saldırıyorlar? Sen coğrafyada Amerikan İngiliz hegemonyası bitti dersen, sana saldırırlar.

Bize 'teslim ol' diyorlar. Biz bunu içimize sindiremeyiz."

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