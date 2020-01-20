İbranice yazılmış 8 santim büyüklüğünde 2 adet İncil ele geçirildi

Operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Zeytinköy Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta yapıldı.

8 santim boyutundaki İnciller kurşun levhalarla kitaplaştırılmış

Bir şahsın elinde tarihi eser olduğu ve satacağı bilgisini alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şahsın yanında kurşun levhalarla kitaplaştırılmış ve İbranice yazıldığı tespit edilen 2 adet İncil ele geçirildi. Ele geçirilen İncillerin çekilen fotoğraflarında 8 santim boyutunda olduğu görüldü. Şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.

İHA Tarihi eserler müzeye teslim edildi.



İnciller Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İncillerin hangi döneme ait oldukları ise yapılacak çalışmalar sonucunda belli olacak.