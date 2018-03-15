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İSTANBUL

İstanbul haber: Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı

İbretlik olay: Hırsızlık için gidiyordu itfaiye kurtardı

3 hırsız soygun yapmak için çatıdan bir dükkana girmek istediler ancak çıktıkları diğer bir dükkanın çatısının çökmesi sonucu içeride mahsur kaldılar. Hırsızları olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber MerkeziIHA
İstanbul'da çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı.
İstanbul'da çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı.

İstanbul Küçükçekmece de 3 hırsız soygun yapmak istedikleri dükkana çatıdan girmek istedi. Soymak için girecekleri dükkana varamadan başka bir dükkanın çatısının çökmesiyle içeride mahsur kaldı. Dükkan içerisinde mahsur kalan hırsızın imdadına itfaiye ekipleri yetişirken hırsızlardan 1 hastaneye diğer ikisi ise Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı.

Olay saat 00.30 sıralarından Küçükçekmece’de meydana geldi. İddiaya göre kepenkleri kapalı olan bir giyim mağzasına girmek isteyen yaşları 15 ile 16 yaşları arasında değişen 3 şüpheli dükkanın çatısına çıktı. Mağazanın çatısına ulaşacakları sırada Muhammed Şengül (16) başka bir dükkanın çatısından içeriye düştü. Arkadaşlarının durumunu gören diğer iki kişi durumu çevredeki vatandaşlara, vatandaşlar da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı.

Dükkanın içerisinden itfaiye ekipleri çıkardı

Olay yerine gelen itafiye ekipleri önce dükkanın ön kısmında bulunan barikatı elektronik testere ile kestikten sonra dükkanın bulunduğu alana ulaştı. Burada önce çatı üstünde bulunan iki şüpheliyi indiren itfaiye ekipleri daha sonra dükkanın içerisine çatıdan düşerek yaralanan Muhammed Şengül’ü kurtardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 çocuk şüpheli ise sorgulanmak üzere Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı.

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