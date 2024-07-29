İçerenköy hali 54 yıl sonra taşınıyor: Projenin yüzde 90'ı tamamlandı

Yıllardır çözümü sağlanamamış olan İçerenköy Meyve Sebze Hali'nde bölge halkının beklediği müjde geldi.





1970 yılından beri İstanbul'un Anadolu Yakası'nda hizmet veren hal, zamanla yerleşim yerlerinin ortasında kalmasından kaynaklı başta trafik ve çevre kirliliği olmak üzere çeşitli sorunlara yol açıyordu.





54 yıl sonra taşınıyor

Bölge halkının da tepkileri sonrasında geçtiğimiz yıllarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçmiş hazırlanan proje ile halin Tuzla'ya taşınması planlanmıştı.





Proje kapsamında İçerenköy'de 54 yıldır faaliyet gösteren meyve ve sebze halinin yeni yeri Aydınlı'daki 460 bin metrekarelik araziye kurulacak mega kompleks olacak.





Projenin yüzde 90'ı tamamlandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Kıymetli Ataşehirliler sevgili komşularım, yağmur çamur demeden sizler için çalışıyoruz. Hepinizin merakla beklediği İçerenköy'deki hal binasının ne zaman taşınacağı sorusuna cevap bulmak için bugün Tuzla'dayız. Yapmış olduğumuz incelemelerde öğrendik ki, 460 bin metrekarelik alana kurulacak olan ve 236 bin metrekare kapalı alan bulunan yeni hal binasının yüzde 90'ı tamamlanmış" dedi.





Trafik çilesi sona erecek

Halin Ataşehir'den taşınmasının ardından, bölgede trafik sorunun çözüleceğine de dikkat çeken Adıgüzel, “Halin taşınmasıyla birlikte uzun zamandır kangren haline dönüşen trafik sorunu da çözülmüş olacak ve Ataşehirliler rahat nefes alacak” diye konuştu.





Yeşil alan yapılacak