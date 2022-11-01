Gündem İçişleri açıkladı İkna çalışmasıyla Cezayirden getirilen terörist teslim oldu
POLİTİKA

İçişleri açıkladı: İkna çalışmasıyla Cezayir'den getirilen terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından ikna çalışmasıyla PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 teröristin Cezayir'den Türkiye'ye getirilmesi sonucu teslim olduğu açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İçişleri açıkladı: İkna çalışmasıyla Cezayirden getirilen terörist teslim oldu
Arşiv

Terör örgütünde çözülme sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışması sonucu PKK/KCK mensubu 1 teröristin, Cezayir'den özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirilerek teslim olması sağlandı.

Türkiye'ye getirildi

Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordinasyon sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla Türkiye'ye getirilen örgüt mensubunun, 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı, 107'ye yükseldi.

Bakan Soylu: Bir PKK'lı teröristi ikna ederek adalete teslim etmek üzere Cezayir'den getiriyoruz
GÜNDEM
Bakan Soylu: Bir PKK'lı teröristi ikna ederek adalete teslim etmek üzere Cezayir'den getiriyoruz

Cezayir’de Türkçeye yoğun ilgi
HAYAT
Cezayir’de Türkçeye yoğun ilgi
Bahçesinde öyle bir şey yetişti ki

Bahçesinde öyle bir şey yetişti ki

Limon sanıp tesadüfen dikti: Gören telefona sarılıyor.
Destekçileri yolları kapattı

Destekçileri yolları kapattı

​Brezilya'da seçim sonrası eylemler yaşanıyor
Netflix dizisinde Selahattin Demirtaşın güzellemesi: Seher kitabının reklamını yaptılar

Sözcü Çelik: Kılıçdaroğlu bu provokasyondan dolayı özür dilemelidir.

​Yunanistan'da tekne battı: Çok sayıda yaralı ve kayıp var.

Asfalt yarıldı: Sonrası tam bir felaket.

CİMER'e 6 binden fazla başvuru yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.