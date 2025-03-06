İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan şehit aileleriyle iftarda buluştu: Devlet aklıyla hareket eder

40 yıldan beri terör, sadece şehitlerimizin, gazilerimizin hakkı için değil, gelecek nesiller içinde, yatırımlar içinde, büyüme içinde bir problemdir, sorundur. Sizler en kıymetlilerinizi verdiniz, kolay mı can vermek? Bir başka ailemiz bir daha bu acıyı yaşamasın istiyoruz. Bir daha bu ülkede bir terör faaliyeti olmasın, tasfiyesi olsun kapansın gitsin ve bir insanımızın saçının teline zarar gelmesin istiyoruz. Bu masada ki şehit ailelerimiz, gazilerimiz İmralı’ya nasıl bakıyorsa, bende öyle bakıyorum. Bu masada ki ailelerimiz teröriste, bebek katiline, haine nasıl bakıyorsa biz de öyle bakıyoruz. Hiçbir endişemiz yok ama ömrümüz ağlayarak, üzülerek, sitem ederek geçmemeli. Devlet duygularıyla değil, aklıyla hareket eder"