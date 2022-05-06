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ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İtibarsızlaştırmaya dönük bir kampanyayla karşı karşıyayız

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, son dönemlerde siyasette tartışılan sığınmacı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıya kalındığını belirten Çataklı, "Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İtibarsızlaştırmaya dönük bir kampanyayla karşı karşıyayız
​İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, son dönemlerde siyasette tartışılan sığınmacı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıya kalındığını belirten Çataklı, "Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor" ifadelerini kullandı.

'KİRLİ BİR PROPAGANDA'

Çataklı, sözlerine şöyle devam etti: "Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka birşey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31’inin FETÖ yanlısı, yüzde 12’sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz.

Sessiz İstila etiketi altında paylaşım yapan hesapların yüzde 41.54’ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu görüyoruz."

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