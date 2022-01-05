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POLİTİKA ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'na: Gündemi takip etse İBB ile ilgili açıklamayı yapmazdı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'de yürütülen soruşturmalarla ilgili iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun gündemi iyi takip etmediğini belirten Çataklı, "Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Sn. Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklıdan Kılıçdaroğluna: Gündemi takip etse İBB ile ilgili açıklamayı yapmazdı
​İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Çataklı, "Sn. Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Sn. Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir" açıklamasında bulundu.

"ÖNCE 30 SONRA 25 DEDİ"

Kılıçdaroğlu'nun İBB'ye yönelik önce 30'a yakın, sonra 25'e yakın soruşturma dosyası olduğunu söylediğine değinen Çataklı, "Ancak Sayın Bakanımız tarafından Meclis'teki bütçe konuşmasında 34 dosya olduğunun açıklaması üzerine kendisi bugün düzeltiyor ve bazı iddialar ileri sürüyor" dedi.

İBB'de yürütüle soruşturmalarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gerekli açıklamaları yaptığını kaydeden Çataklı, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamaları üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerini kullandı.

"KAMU ZARARI İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Çataklı, açıklamasında şunları söyledi:

"Yapılan inceleme sonucunda; 3 adedi ihale, 16 adedi gayrimenkul alımı, 1 adedi STK'lara yardım, 1 adedi kentsel dönüşüm projesi olmak üzere 21 dosyada hukuka aykırılığa rastlanmadığı için Araştırma Raporları düzenlenerek ilgili mercilere gönderilmiştir. Şirketlere ait 7 dosya ise Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile müştereken incelenmektedir.

Mülkiye müfettişlerince 6 dosya hakkında ise ön inceleme talebinde bulunulmuş olup bakanlık makamının 26/11/2021 tarihli onayı ile müfettişlere ön inceleme izni verilmiştir.

Sonuç olarak 34 dosyanın tamamı hakkındaki incelemeler mevzuat çerçevesinde yürütülmüş veya yürütülmekte olup Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı iddiası ise gerçeği yansıtmamaktadır.

Müfettişler görevini tamamladığında konuyla ilgili olarak kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapılacaktır."

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