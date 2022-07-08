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ORDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Bayramda 211 bin personel görev alacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde 1100’ü aşkın uygulama noktasında 114 bin 379 ekibin görev yapacağını belirterek, “Jandarma ve emniyetten trafik birimlerinde çalışan arkadaşlarımız 12 günlük bir bayram süreci planlandı, alanda olacaklar. Toplam 211 bin kişi alanda olarak takipli denetimler yapacaklar” dedi.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Bayramda 211 bin personel görev alacak
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Trafik Değerlendirme Toplantısı ile trafik kontrol ve denetimlerine katılmak üzere Ordu’ya geldi.

İlk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel’i ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil, ziyaretin ardından Trafik Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Altınordu ilçesi Eskipazar polis ile jandarma uygulama noktasında trafik kontrol ve denetimlerine katılan Erdil, sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, trafik kurallarına uymalarını istedi.

Sürücü ve yolcularla sohbet eden, çocuklara da oyuncak hediye eden Erdil, Kurban Bayramı nedeniyle bu yıl yüksek mobilizasyon ve trafik yoğunluğu olduğuna dikkat çekti.

‘DÜZENLEMELERİMİZ BÜYÜK ÖLÇÜDE KAZALARI İYİLEŞTİRDİ’

Bayram sevincini kedersiz geçirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Yardımcısı Erdil, “Bu yıl da hep beraber alandayız. 114 bin 379 ekip var alanda. Jandarma ve emniyetten trafik birimlerinde çalışan arkadaşlarımız 12 günlük bir bayram süreci planlandı, alanda olacaklar. Toplam 211 bin kişi alanda olarak takipli denetimler yapacaklar. Bin 100 küsur noktada buradaki gibi uygulama noktamız var. Hem uygulama noktalarında hem de çeşitli trafik alanlarında görevde olacaklar. Burada amacımız bayramı bayram neşesini, sevincini kedersiz bir şekilde vatandaşlarımızın yaşamasını sağlamak, trafik kazalarının önlenmesi, özellikle can kaybı, mal kaybı oluşan trafik kazalarını en aza indirmek veya ortadan kaldırmak. Bu denetimlerimiz geçtiğimiz 3-4 yıllık süre içerisinde düzenlemelerimiz büyük ölçüde trafik kazalarını iyileştirdi. Geçtiğimiz süreçte bunu tecrübe ettik, trafik kazaları azaldı. O istikamette bu çalışmaları benzer şekilde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın kazasız, sorunsuz bir şekilde sevdiklerine ulaşmasını, memleketlerine ulaşmasını veya tatil yerlerine ulaşmasını diliyorum” diye konuştu.

Bodrum kırmızı alarma geçti: Bir haftada 90 bin araç giriş yaptı
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Kurban Bayramı’na bir gün kala arife günü Bodrum’a tatilciler akın etmeye başladı. <br><br>Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum’da uzun araç kuyrukları oluştu.
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Farklı kentlerden gelen tatilciler, Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.
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100 BİNE YAKIN ARAÇ GİRİŞ YAPTI<br><br>Bodrum’a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. <br><br>Beş kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar, daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı. <br><br>Bir hafta içerisinde ise Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 100 bine yaklaştı.
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Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı. <br><br>Ege ve Akdeniz kıyılarında bu yılın en yoğun sezonunun geçeceği öğrenildi.<br><br> En büyük yoğunluğu Bodrum yaşarken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandığı öğrenildi.
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Muğla’nın tüm turistik ilçelerine yaklaşık 2,5 milyon tatilcinin geleceği öngörülüyor. <br><br>Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu belirterek, bayramlarının kabus olmaması için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
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Otellere girişler başladı<br><br>Bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. <br><br>Tatili fırsat bilen vatandaşlar oteller başta olmak üzere apart ve pansiyonları doldurdu. <br><br>Jandarma ve emniyet güçleri Bodrum’da giren çıkan tüm araçların kontrollerini sıklaştırdı.
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Bodrum’a yurt genelinden tatilcilerin yanı sıra yurt dışından gelen gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. <br><br>Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum’a gelmeye başladı.
Bodrum kırmızı alarma geçti: Bir haftada 90 bin araç giriş yaptı
Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada gidebilirken, Bodrum'a 1 haftada 90 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Bayram tatili için yola çıkanlar Bolu Dağı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu
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Ankara yönündeki yoğunluk nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Yumrukaya kesimlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
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Otoyolun Düzce kesimindeki gişeler, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde de yoğunluk hakim.
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Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahlarda kontrollerini sıklaştıran Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.<br><br>Trafikteki yoğunluk dron ile de görüntülendi.
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Bayram tatili için yola çıkanlar Bolu Dağı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı: Trafik durma noktasına geldi
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İstanbul’da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti.
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Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.
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Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.
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Trafik yer yer durma noktasına geldi.
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İstanbul’da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu’nda trafik durma noktasına geldi.
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İstanbul’da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu’nda trafik durma noktasına geldi.
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İstanbul’da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu’nda trafik durma noktasına geldi.
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Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi
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Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi
Title
Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi
Title
Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi
Tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı: Trafik durma noktasına geldi
Bayram tatili sebebiyle şehir dışına çıkış yoğunluğu başladı. Tem bağlantı yolu Ankara istikametinde uzun trafik kuyruğu oluşurken, Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, yer yer durma noktasına geldi.


Havalimanında ilginç olay

Havalimanında ilginç olay

​Taksinin bagajı açılmayınca polis devreye girdi: Koltukları söktüler.
Kırmızı alarma geçildi

Kırmızı alarma geçildi

Bir haftada 100 bine yakın araç giriş yaptı.
İsrail ordusu 1967 Savaşı’nda 20 Mısır askerini diri diri yakıp gömdü

Hayati tehlikesi olan Muhammed için canla başla mücadele ettiler.

​'O bana gelecekti, 15 yıldır ben ona koşa koşa gidiyorum...'

Avukatı sosyal medya hesabı konusuna açıklık getirdi.

​Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: Gün gün paylaşıldı.

Kampanya konuşması yaparken sırtından vuruldu.

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