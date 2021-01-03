İçişleri Bakanı Soylu: 2021'de 200 nüfus müdürlüğü daha yeni konsepte dönüştürülecek

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Karı kocayı komşuları buldu: 1 gün önce ölmüş

Batman'da, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Bereket ve Hatice Atay çiftinin, otopsi raporunda, komşuları tarafından ölü bulunduktan 1 gün önce yaşamını yitirdikleri ortaya çıktı. Çiftin başka odada kalan çocuklarının ise gazın neden olduğu uyuşukluk haliyle kalkamadığı ve komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen çocuklar, babaannelerinin yanına yerleştirildi.