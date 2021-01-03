Gündem İçişleri Bakanı Soylu 2021de 200 nüfus müdürlüğü daha yeni konsepte dönüştürülecek
ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu: 2021'de 200 nüfus müdürlüğü daha yeni konsepte dönüştürülecek

İçişleri Bakanı Soylu: 2021'de 200 nüfus müdürlüğü daha yeni konsepte dönüştürülecek

İçişleri Bakanı Soylu, bu yıl 200 nüfus müdürlüğünün daha yeni konsepte dönüştürüleceğini belirtti. Soylu, "Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülmeye başlanan 260 nüfus müdürlüğümüzden 160'ı tamamlandı, 100'ünün çalışmaları devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 200 nüfus müdürlüğümüz daha yeni konsepte dönüştürülecek." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 200 nüfus müdürlüğünün daha yeni konsepte dönüştürüleceğini açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Rize Nüfus Müdürlüğümüze yeni konsept çok yakıştı mı yakıştı. Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülmeye başlanan 260 nüfus müdürlüğümüzden 160'ı tamamlandı, 100'ünün çalışmaları devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 200 nüfus müdürlüğümüz daha yeni konsepte dönüştürülecek."

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