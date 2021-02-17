Gündem İçişleri Bakanı Soylu açıkladı Emniyete ilk ATAK helikopteri teslim edildi
POLİTİKA

​İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Emniyete ilk ATAK helikopteri teslim edildi

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Emniyete ilk ATAK helikopteri teslim edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk ATAK helikopterini teslim aldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ATAK helikopteri.
ATAK helikopteri.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı.
  • Hoşgeldin ATAK
  • Dosta güven düşmana P-ATAK.
  • Sağolasınız sayın Cumhurbaşkanım...
  • Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz."

Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
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Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
Türkiye son yıllarda savunmada atağa kalktı. Yerli araç ve silahlar peş peşe görücüye çıkarken, sahada da dengeler tümden değişti. Dışa bağımlılık azaldı, ihracat kapıları aralandı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu T129 Atak Helikopteri.. Kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü yerli silaha dönüşen helikopteri gelin birlikte inceleyelim...


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