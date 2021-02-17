​İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Emniyete ilk ATAK helikopteri teslim edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı.
- Hoşgeldin ATAK
- Dosta güven düşmana P-ATAK.
- Sağolasınız sayın Cumhurbaşkanım...
- Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz."
Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı
Hoşgeldin ATAK
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA P-ATAK 🚁🇹🇷
Sağolasınız sayın Cumhurbaşkanım...
Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz pic.twitter.com/wlpdqpaNkI
Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı