Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanı Soylu Acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binaların depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantinası açıklaması: 68 ilde uygulanıyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantinası açıklaması: 68 ilde uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı: Evinde izolasyona tabi tutulanların ilk 7 gün şartlara uyup uymadıkları denetlenecek
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Evinde izolasyona tabi tutulanların ilk 7 gün şartlara uyup uymadıkları denetlenecek

İçişleri Bakanlığı: Yıl başından bu yana 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Yıl başından bu yana 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'İzolasyon Tedbirleri' konulu yeni genelge: Yeni ekip kurulacak
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'İzolasyon Tedbirleri' konulu yeni genelge: Yeni ekip kurulacak
Abone Ol Google News
Okullar açılacak mı?

Okullar açılacak mı?

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih vererek "Çaba içindeyiz" dedi.
İnsanlık ölmemiş

İnsanlık ölmemiş

Çarptığı aracın sahibini bulamayınca not bıraktı.
İstanbulu kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki DHKP-Cli iki terörist yakalandı

Kademe'li dezenfekte

Kademe'li dezenfekte

​Türkiye'den 42 ülkeye sokak dezenfektanı ihraç ediliyor.

​​Demba Ba, tüm dünyanın Çin'in uyguladığı baskıya ses çıkarması için çağrıda bulundu.

​Agresif yükselişlerin yaşandığı altın tek bir açıklamaya bakıyor.
9 ile kritik uyarı!

9 ile kritik uyarı!

​Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor..
Müjdeli<br>haberi verdi

Müjdeli
haberi verdi

28 ülkeden sonra Japonya'da da tescillendi.
Bugün açıklanıyor

Bugün açıklanıyor

​Fenerbahçe üç transferi birden duyuracak.
'Nişan atma' kavgası

'Nişan atma' kavgası

Olayda bir kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.
Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.