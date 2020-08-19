İçişleri Bakanı Soylu: Acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tarihimizde CHP'nin desteklemediği bir darbe girişimi var mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Atatürk sonrası ortaya koydukları siyaset ne tam bağımsızlık, ne de benzeri şeyler taşıyordu. Tam tersine nerede bir vesayet varsa, milletin iradesini çalacak bir askeri vesayet, darbe girişimi varsa her zaman arkasında oldular. Siyasi tarihimizde CHP'nin desteklemediği arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır?' ifadelerini kullandı.



