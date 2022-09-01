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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında biri terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu: Biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler" dedi.

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