İçişleri Bakanı Soylu: Biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler" dedi.
⚠️Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz⚠️
EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında;
1️⃣'i Bölge Sorumlusu TURUNCU Kategoride olmak üzere
3️⃣ TERÖRİST
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler👏👏👏
⚠️Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz⚠️