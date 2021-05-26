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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın emrinde olduk, emrinde olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik destek mesajı sonrası açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında, "Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın emrinde olduk, emrinde olacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, bu tezgahı da bozacağız
OYNAT 03:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, bu tezgahı da bozacağız
Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan 'İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan güven ikliminden duyulan rahatsızlık var. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz' dedi.

Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız


Cumhurbaşkanı Erdoğan da, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, ülkede mikserler olduğunu ifade ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, Türkiye'de sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık bulunduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

  • "Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir.
  • Ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek, bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın."

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