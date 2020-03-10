Gündem İçişleri Bakanı Soylu devreye girdi 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu
İSTANBUL

İçişleri Bakanı Soylu devreye girdi: 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu

İçişleri Bakanı Soylu devreye girdi: 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu

İstanbul'da yaşayıp kimlik kartları olmayan 7 kişilik Küçükcoşkun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kartlarına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da yaşayan Küçükcoşkun ailesinde annenin kimliği olmadığı için çocuklara kimlik çıkarılamadı.

Ailenin büyük kızı Kader Küçükcoşkun'un kimliği olmadığı için 5 aylık bebeğine de kimlik kartı çıkarılamadı.

  • İş, eğitim ve sağlık hizmeti gibi birçok alanda sorun yaşayan ailenin durumunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye gerekli yardımın yapılması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne talimat verdi.

İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü, aile bireyleri için kimlik kartı çıkarma işlemini başlattı.

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