İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyetinin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.
İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli Yasadışı Bahis Çetesi çökertildi.
Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak, adalete teslim edildi.
Operasyon devam ediyor...
Emeği geçen herkese teşekkürler👏👏👏
İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli Yasadışı Bahis Çetesi çökertildi.
Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.