İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyetinin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.

İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli Yasadışı Bahis Çetesi çökertildi.



Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak, adalete teslim edildi.

Operasyon devam ediyor...



Emeği geçen herkese teşekkürler👏👏👏 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 6, 2022

Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.