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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 8 aylık takip sonucu "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildiğini bildirdi. Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor" dedi.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: TOTOBO isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
Foto: Arşiv.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyetinin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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