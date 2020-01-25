İçişleri Bakanı Soylu: Enkazdan dört ses duyduk biri kurtuldu üçünü kurtarmaya çalışıyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina enkazında yaptığı inceleme sonucunda yaptığı açıklamada "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Haber Merkezi 25 Ocak 2020, 11:08 Son Güncelleme: 25 Ocak 2020, 11:25 AA