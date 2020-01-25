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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Enkazdan dört ses duyduk biri kurtuldu üçünü kurtarmaya çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina enkazında yaptığı inceleme sonucunda yaptığı açıklamada "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

BAKANLAR YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'ın merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

  • Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.
Soylu'nun açıklamasının ardından enkazdan bir kişi daha 14 saat sonra sağ kurtarıldı.

Enkaz yerinde AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

Depremden 14 saat sonra bir kişi daha enkaz altından sağ çıkarıldı
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Depremden 14 saat sonra bir kişi daha enkaz altından sağ çıkarıldı
Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri depremden 14 saat sonra bir kişiye daha sağ olarak ulaştı.

Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
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Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

Hamile kadın 12 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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Hamile kadın 12 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Elazığ dün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından iki kadın biri 7 saat, diğeri, 8 saat sonra sağ çıkarıldı.

Yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Elazığ, 6.8'lik depremle sarsıldı.
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir'' dedi.
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Artçı sarsıntıların devam ettiği felaket bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Malatya'da da büyük yıkıma neden olar sarsıntı, çok sayıda binayı yerle bir etti.
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Ekiplerin seferber olduğu enkaz altından yaklaşık 30 kişinin olduğu düşünülüyor.
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Göçük altında kalanlar dinleme cihazlarıyla tespit edilmeye çalışılıyor.
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Yetkililer, Haberleşmenizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun uyarısında bulundu.
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Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulanarak, bunun için 0 312 258 23 23 numaralı telefonun aranması istendi.
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Yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye, dün merkez üssü Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Malatya'da da büyük yıkıma yol açan felakette 21 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD ekiplerinin zamanla yarıştığı deprem bölgesindeki yıkımın boyutu, gün ağarınca gözler önüne serildi.


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