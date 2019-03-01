İçişleri Bakanı Soylu Erdoğan ile yaşadığı olayı anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu’nda bir dizi programa katıldı.

Giresunlu gençlerle bir araya gelerek AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy için destek istedi. Merkezefendi Mahallesi’ndeki bir restoranda Rumelili vatandaşlarla buluşan Bakan Soylu, terörle mücadeleden 31 Mart Yerel Seçimleri'ne kadar birçok konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Mayıs’tan sonra bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar”

Rumelili seçmenlerle buluşmasında konuşan Bakan Soylu, teröre karşı verilen mücadeleye dikkat çekerek “1990 ile 2000 arasında dağlarda 15 bin kişi vardı. Şimdi 700 kişi kaldı. Hayal gibi bir şey bu. Kafalarını çıkardıkları an tepelerine biniyoruz. Hareket kabiliyeti vermiyoruz. İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık. Mayıs’tan sonra bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar. Bütün bunları öz güven içerisindeki bir Türkiye yapıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına gelen telefon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sizin bildiğiniz memleketlerin bir tanesinin üst düzey yöneticisi bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımızı aradı" dedikten sonra şunları söyledi:

"Bir güvenlik toplantısında ben de yanındaydım. Dedi ki; ‘Zordayım, bir takım sıkıntılı olaylar başımıza getirmeye çalışıyorlar. Benim şunlara, şunlara ihtiyacım var’. Notlarını aldı. Kağıdı bana uzattı. ‘Bunları verebilir miyiz?’ dedi. ‘Emredersiniz, bir bakayım’ dedim. Sonra en yakın zamanda gönderelim diye talimat verdi.

Günlerden Çarşamba saat 17.00 idi. Dünyada böyle bir şey yok. Perşembe günü saat 18.00’de hem pahada ağır hem yükte ağır iki büyük kargo uçağıyla beraber bildiğiniz ülkelerden birinin başkentine yirmi beşinci saatte bizim evlatlarımızla beraber indi.

O ülkenin Cumhurbaşkanı, o ülkenin Başbakanı, o ülkenin İçişleri Bakanı şaşkınlık içerisindeydi. Bunu daha yükseltmeliyiz. Bunu daha büyütmeliyiz. Bize el uzatanlara daha güçlü şekilde adım atmalıyız."