İçişleri Bakanı Soylu Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı

Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde hasarın izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bölgeye geldi.
Burada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.
Bakan Soylu ile Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.
OYNAT 00:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selden hasar gören köylerde helikopter ile havadan inceleme yaptı.
Dereli'den helikopter ile hareket eden Bakan Soylu, Tirebolu Doğankent yolu Mursal mevkine (Tirebolu) indi. Burada arama kurtarma alanında inceleme gerçekleştiren Soylu, arama çalışmaları süren jandarmaların yakınları ile görüştü.
OYNAT 00:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Gece saatlerinde Giresun'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantının ardından, merkeze bağlı Duroğlu beldesine geldi. Aksu Deresi'nin taşması sonucu hasar oluşan belde merkezinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Halil Çetin ve diğer ilgililerden bilgi aldı. Soylu, daha sonra Dereli ilçe merkezine hareket etti. Derenin taşması sonucu büyük hasar oluşan ilçede incelemelerde bulunan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
OYNAT 01:48
İçişleri Bakanı Soylu Arhavi'de sel bölgesinde incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu sel meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu.
Vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi. Giriş ve zemin katların su dolması sonucu ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların bulundukları yerden bot yardımıyla tahliye işlemleri de devam ediyor. Öte yandan, su basan ev ve iş yerlerindeki eşyalar sokaklara sürüklenirken onlarca araç ise su altında kaldı. Türk Kızılay ekipleri de bölgede vatandaşlara su ve çeşitli gıda maddeleri dağıtıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış ilçe merkezinde etkisini sürdürüyor.