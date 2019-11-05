Gündem Soylu Terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletimden ve İmamoğlundan özür dilerim
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Gerekli tahkikatlar yapılıyor, terörle mücadelemiz sürecek

Soylu: 'Terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa' ben milletimden ve İmamoğlu'ndan özür dilerim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölü ele geçirilen terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasına ilişkin, "Arkadaşlarımız, orada bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyor" dedi. Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da şikayet etmesine ilişkin, "Terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletimden ve İmamoğlu'ndan özür dilerim. Kusurum varsa bedelini ödemeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölü ele geçirilen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasına ilişkin, "Arkadaşlarımız, orada bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

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Soylu, "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6 oranında azalmıştır." diye konuştu.

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Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik söylediği sözlere ilişkin şunları söyledi:

  • "Terörle mücadelemiz devam etmektedir. Mücadelemiz sadece sınır ötesinde devam etmiyor. Maalesef mücadelemiz Türkiye içerisindeki birtakım zihinlerle de devam ediyor. Bizler bu mücadeleye baş koymuş durumdayız. Mesele sadece terörist olsa işin kolay olduğunu görüyorsunuz elimizden geleni yapıyoruz. Bu bir zihniyet meselesi ve bu bir anlayış meselesidir beraber görüyoruz ve gidip Avrupa’da bir fırsatını bulup Strasburg’da Türkiye’yi şikayet etmek, Türkiye’nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, Türkiye’nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek doğru ise ben milletimden de özür dilerim, İmamoğlu’ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamın da bir anlamı olmadığını burada bir kez daha ifade ederim. Bu ülkeyi, bu vatanı satanlar sebebiyle, orada Türkiye’ye şikayet edenler sebebiyle kusurluysam, kusurumu kabul ediyorum. Bedeli neyse de ödemeye hazırım. Bu konularda çekinecek yapımız da söz konusu değil ama benim sorumluluğum var."

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