İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Hakkari'de 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.

Haber Merkezi 23 Temmuz 2021, 23:23 Son Güncelleme: 23 Temmuz 2021, 23:26 AA