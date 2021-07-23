Gündem İçişleri Bakanı Soylu Hakkaride 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti
ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Hakkari'de 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu Hakkaride 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti
Hakkari'deki operasyonlarda 449 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız; toplam 449 kilogram eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."

Bakan Soylu: Türkiye'de 92 bin 665 uyuşturucu satıcısı var
GÜNDEM
Bakan Soylu: Türkiye'de 92 bin 665 uyuşturucu satıcısı var
Abone Ol Google News
Çocuk katili İsrail

Çocuk katili İsrail

Batı Şeria'da 17 yaşındaki Filistinli Temimi'yi şehit ettiler.
65 milyon dozu aştık

65 milyon dozu aştık

​18 yaş ve üstünde aşı olmayanların sayısı 23 milyon.
Şilede cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Yerlerde tekmelediler

​Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaş Eminönü'ne akın etti.

​Son yirmi dört saatin koronavirüs bilançosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Arhavi'de vatandaşlara seslendi
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Sağlık Bakanlığı yurt genelinde aşılananların sayısını açıkladı

Hem Ghezzal'la hem de kulübüyle anlaşma sağlandı.

Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.
​Gördüğüne inanamadı

​Gördüğüne inanamadı

​'Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti'
Kuyruğun sonu gözükmüyor

Kuyruğun sonu gözükmüyor

​43 ilin geçiş noktasında trafik kilit.

Yaptığı hareketle gönülleri kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.