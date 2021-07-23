İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.
Hakkari'de, Emniyetimiz ve Jandarmamız;
TOPLAM 4️⃣4️⃣9️⃣ kg
EROİN YAKALADI.
Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan Polisimiz, Jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum pic.twitter.com/YmIxKyyjV8
Hakkari'de, Emniyetimiz ve Jandarmamız;
Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız; toplam 449 kilogram eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."