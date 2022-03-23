Gündem İçişleri Bakanı Soylu kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli çalışmayı açıkladı Bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli çalışmayı açıkladı: Bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada bu sabah başlatılan yeni adımı duyurdu. Bakan Soylu, "Randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu" dedi.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Soylu kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli çalışmayı açıkladı: Bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 75. Yıl Huzurevi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

BAKAN SOYLU: BU SABAH İTİBARİYLE İLK ADIM ATILMIŞ OLDU

  • Bakan Soylu, "Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu" dedi

Bakan Soylu, geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye, yani yüzde 29 bir azalışa geldiğini açıkladı.

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