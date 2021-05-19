İçişleri Bakanı Soylu: Kandil ve uzantıları bakanlıklarda adamları olsun istiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de katıldığı bir televizyon programında gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Süreç boyunca sağlık sistemimiz hiçbir zaman alarm vermedi. 63 bin seviyelerinden 10 bin seviyelerine indik. Bu süreci yönetebiliyoruz. Bizim geçişlerimizin de tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımız da bu süreçte birçok fedakarlık ortaya koydu. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırabilmek. Aşılamada ivmeyi yakaladığımız zaman rahat bir adım atacağız. Birinci aşılama bitti, ikinci aşılamada önemli bir noktaya geldik.

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-Bazı sektörleri kendim arıyorum, "Ne olursunuz biraz daha sabredin" diyorum. Bekçilik sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye emanet ettiği, polis teşkilatımızın sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan sistemin adıdır. Bekçi uyarmış, bekçiyi aralarına alıp dövmüşler. Bekçi de havaya ateş açmış. Ne yapsınlar, bıraksınlar mı? Bekçilerimizin toplam 5 aylık bir eğitim süreci var. Buradaki muradımız şu: Uyuşturucudan, hırsızlığa ve terör olaylarına kadar başarı sağlamak. Vatandaşımız bu uygulamadan memnun. Biz memnuniyet anketleri yapıyoruz. Bekçi uygulamasına yönelik ideolojik bir bakış açısı var. Vatandaşımıza yönelik görevini aşan hiçbir muameleye müsamaha göstermeyiz.

-Gençler toplu taşımaya binmeyin. Oraya zaten zorunlu olarak binenler var. Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik, becerilebilirdi.

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-Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-Semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz'u yapanları ABD'de tutuyor, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar.

-Meral Akşener bu güne kadar ne yapmış o insanlarla ilgili, Cumhurbaşkanımız ne yapmış? O insanlar diyecekler ki: Bizi öldürüyorlardı, Türkler sahip çıktı. Ne yaptın bu ülkeye de, ne ortaya koydunuz da siz Netanyahu ile Erdoğan'ı aynı kefeye koyuyorsunuz.

-('HDP'ye bakanlık' iddiası) Fikrim yok, bilgim var. Mesele sadece Bakanlık değil, başka işler de var. Kandil ve uzantıları, bakanlıklarda da adamları olsun istiyor. Mesele sadece bakanlık değil, başka meseleler de var. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de her gün bir patlama vardı. Şimdi bunların önüne geçtik. Bunu çekemiyorlar. Acaba biz bunları nasıl ekarte ederiz onun peşindeler. Türkiye bambaşka bir ivme yakaladı. Bunu baltalamaya çalışıyorlar.

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- Türkiye'de 260 terörist kaldı.

-Türkiye'ye göz koyanlar sadece dışarıda değil. İçeride de bunların şakşakçıları var. Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu ile mücadelesini biz veriyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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