İçişleri Bakanı Soylu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik İçişleri Bakanı Soylu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

Haber Merkezi 19 Ekim 2020, 13:26 Son Güncelleme: 19 Ekim 2020, 13:45 DHA