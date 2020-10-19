İçişleri Bakanı Soylu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar. Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar. Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” ifadelerini kullandı.
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