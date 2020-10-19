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Gündem İçişleri Bakanı Soylu Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Soylu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Soylu
İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar. Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” ifadelerini kullandı.

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