İçişleri Bakanı Soylu: Kararsızlar istikrara oy verecek

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.





Seçime sayılı günler kala siyaset arenası ve meydanlar da bir hayli hareketli.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.





Sahadan yansıyan görüntüyle başlayalım nasıl görüyorsunuz?

AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın kendisini çok iyi anlattığı bir seçim olarak görüyorum. Bazı seçimlerde kendimizi anlatmakta zorlandık. Çok zor seçimler geçirdiğimiz de oldu ama bu seçim vatandaşımızın bizi sahiplenmek için yalnız değilsiniz dediği bir seçimle karşı karşıyayız.





Seçmen tercihini neye göre belirliyor?

Bugünkü araştırmalar bugünü anlatıyor. Bir de kararsızlar var bir de oy kullanmaya gitmeyeceğim diyenler var. Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum.





Darbe benzetmesi tartışması

14 Mayıs'ı ''siyasi darbe girişimi'' olarak yorumladınız. Bu söylem seçim sonucunu tartışılır kılmıyor mu?





Kılmaz. Bu sözü ben söylemiş değilim. (ABD Başkanı Biden'ın başkan seçilmeden önce yaptığı bir açıklamayı dinleterek) Biden 'Darbelerle olmadı şimdi seçimle bunu başarmalıyız.' diyor. Seçmene nasıl bir durumda olduğumuzu göstermeliyiz.





'Soruyorum FETÖ'nün patronu kim?'

Soruyorum FETÖ'nün patronu kimdir? Patron Amerika, içeride FETÖ'cüleri yeniden devletin bir noktasına getireceğim diyen bir yapı. Biz anahtarı teslim etmeyelim. Manda ve himaye kabul edilemez. Menderes, Özel bu kavganın kurbanıdır. Demirel'in 6 kere gidip 7 kere gelmesi bu kavganın kurbanı olmasıdır.





'Türkiye bir bağımsızlık mücadelesine gidiyor'

Baraj yapanı idam ettiler. Bu ülkede herkesin kardeş olduğunu Türk'ün Kürt'ün kardeş olduğunu ifade edenlere bedel ödettiler. Şimdi Türkiye bir bağımsızlık mücadelesine gidiyor. Türkiye enerjide, savunma sanayiinde bağımsızlığını sağlıyor. Biz bugün yerli malı haftasını TEKNOFEST'te kutluyoruz. Neyimiz var? HÜRJET'imiz KAAN'ımız İHA'mız SİHA'mız Kızılelma'mız TGC Anadolu'muz var. Bunları Türkiye öpücükle yapmadı, ABD'ye öpücük yollayarak yapmadı, milli ve yerli evlatlarıyla birlikte yaptı.





Eğer muhalefet kazanırsa siz 'Darbe oldu' şeklinde mi değerlendireceksiniz?

Türkiye seçimlerini hep esenlikle yapmıştır. İfade ettiğimiz açık ve nettir 15 Temmuz'u başaramayanlar ondan önceki süreli darbeleri 6-8 Ekim olayları Amerikan mahreşli bir kalışmadır. Bu seçimlerde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı manzarayı anlatmak bizim sorumluluğumuzdur. 'Apo ile Selo'ya özgürlük vereceğim.' diyor. Benim bunu anlatmamda ne beis var? Ben Amerika'nın seçimlerine müdahale ediyor muyum? Ortaklıkları ifşa olmuştur, biz bunu açığa çıkardık. Bu ifşa 15 Temmuz'a kadar gitmiştir. 15 Temmuz darbesinde yapamadıklarını burada yapmak istiyorlar. Ben söylemiyorum zaten bunu burada Biden söylüyor.





AB elçisiyle ses kaydı iddiası

Soylu, ''Dün katıldığınız bir yayında 6'lı masanın toplantısı sonrası CHP'li bir ismin bir AB büyükelçisine gittiğini iddia ettiniz. Hatta 'Ses kaydı var.' dediniz. Nasıl elde edildi o ses kaydı? Mahkeme kararı var mıydı?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

''Birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Türkiye'nin ajanlık faaliyetini takip etmek görevidir. Birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin takip etmesi görevidir. Bunu bugün söylüyor değilim aylardır söylüyorum. Bu ses kaydını dinledim. Burada sadece gidip bir ziyaret söz konusu değil. 'Siz buna ne diyorsunuz?' diyor. Bu seçim sonrası yaşanacaklar tüm modellemelerin kararı konuşuluyor. 6 ay önce onların İçişleri Bakanı Türkiye'ye geldiği zaman söyledim. Ünal Çeviköz gönderildiği andan itibaren konuşmalar budur. Çeviköz nasıl dinlenecek? Gittiği büyükelçilikte yaptıkları değerlendimeyi söylüyorum. Tüm devletler kendilerini ajanlık faaliyetine karşı korur. Görüşmeler ajanlık faaliyeti ve devletin kayıtlarında var.''





Seçim için paralel yapı iddiası

''CHP'li Muharrem Erkek’in “İçişleri Bakanlığında seçim takibi için paralel bir yapı oluşturuldu” iddiası. Doğru mu değil mi?'' diye sorulan Soylu şöyle konuştu:

''Burada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kendi işini görür ve seçim takvimi işini de görür. Seçim pusulalarının basılmasını YSK sağlar güvenliğini İçişleri Bakanlığı sağlar.''





Deprem bölgesinde seçim güvenliği

Deprem bölgesindeki seçmenlerin durumları da sorulan Soylu ' 'YSK burada işleri kolaylaştırdı. 1 milyon 300 bin civarında olduğunu düşünüyoruz dışarıda kalanların. Şu anda 830 bin çadır kurduk 3 milyon insan bu çadırlarda yaşıyor. 94 bin konteyner kuruldu 100 bine tamamlayacağız. AFAD seçim için deprem bölgesine dönecek olanlara yardımcı olacak. Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları bitti. Ağır hasarlı binaların yıkımı da başladı. Ağır hasarlı binalar da yıkılarak çünkü onların itiraz süresi vardı.'' dedi.





Sinan Ateş cinayeti soruşturması

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında son durum hakkında da açıklama yapan Bakan Soylu ''Belirlenen faillerin tamamı yakalandı. Herkesin kendine ait hikaye yazmasının sorumlusu değiliz. Çok kısa bir süre içerisinde failler yakalandı. Türkiye'de iki yıldır hiçbir cinayet faili meçhul kalmadı. Soruşturma bunda sonra devam edecek.'' diye konuştu.



